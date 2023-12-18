Вторые в мире испытания ракетного двигателя с напечатанным топливом прошли в РФ

В России завершились вторые в мире испытания ракетного двигателя из твёрдого топлива. Они были напечатаны на 3D-принтере. Информацию об этом приводит пресс-службе проекта "Экспансия".

Фото: Роскосмос

"Технология печати топлива для ракетных двигателей перевернет ракетную индустрию, позволит существенно ускорить ее развитие, снизить издержки и обезопасить производство твердотопливных ракет" — заявил основатель проекта Сильвестр Курдов.

Отмечается, что все испытания нового ракетного топлива проводила технологическая компания Х-Bow systems.

Производство топлива осуществляется с помощью специального состава смесевого ракетного топлива. В его формуле присутствуют энергетические, а также эксплуатационные параметры.

Ранее сообщалось о том, что астронавты, пребывающие на борту Международной космической станции, наблюдали уникальное атмосферное явление, когда российский грузовой корабль "Прогресс МС-23" отправился от станции, несущий с собой ненужные материалы и отходы.