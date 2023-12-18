Tech News Space: в Windows появилась возможность отключения компонентов ИИ

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

В последних предварительных сборках Windows 11 появилась скрытая опция, указывающая на то, что все компоненты, связанные с функциями искусственного интеллекта, можно удалить из ОС. После активации он открывает категорию "Компоненты AI" в приложении "Настройки Windows".

Фото: Фото: Microsoft

Авторы статьи отметили главное — пользователи при желании могут "отключить искусственный интеллект" в системе.

"В описании этой категории настроек говорится, что вы можете сделать это здесь "Просмотр и удаление компонентов AI, установленных в Windows". Неясно, какие компоненты здесь показаны. На данный момент в этой категории перечислены Microsoft Store, Help, Phone Link, Windows Security и Xbox Game Bar, и ни один из них нельзя удалить. Новая функция, вероятно, на данный момент не полностью функциональна, но ее наличие подтверждает, что Microsoft готова предоставить пользователям возможность избавиться хотя бы от некоторых компонентов ИИ стандартными средствами" — приводится в статье на Tech News Space.

Кроме того, в настоящее время Microsoft работает над крупным обновлением для Windows с множеством функций искусственного интеллекта. Оно будет выпущено в 2024 году. Кроме того, обновление повысит качество поиска, а также даст возможность использовать новые способы масштабирования изображений и видео.

Ранее мы сообщали о том, что портал Neowin раскритиковал Microsoft за идею с платными обновлениями для Windows 10. В публикации заявлено, что с октября 2025 года Microsoft собирается ввести обновление для системы Windows 10 в том случае, если пользователь не проведёт оплату апдейтов.