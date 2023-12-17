Ученые с помощью ЭЭГ зафиксировали изменение сознания при медитации

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследования изменений, происходящих в мозге во время медитации, оказались недостаточными. Этот пробел был частично заполнен международной группой ученых, которые использовали электроэнцефалографию (ЭЭГ) для изучения процессов в сознании опытного медитатора в состоянии транса.

Фото: https://liliatarawa.files.wordpress.com/

Результаты исследования опубликованы в журнале Neuropsychologia. Акцент был сделан на явлении ниродхи, термине из языка пали, означающем "прекращение", "подавление", "удаление". Утверждается, что в процессе ниродхи происходит кратковременная потеря сознания, и по возвращению в норму активируется мыслительный процесс.

Один из исследователей, 51-летний Дэниэл Ингрэм, практикующий разные формы медитации в течение 26 лет, стал объектом исследования. 37 случаев ниродхи, наблюдаемых коллегами в течение четырех месяцев, были зафиксированы на ЭЭГ.

Спектральный анализ данных показал, что за 40 секунд до "отключения" происходило существенное снижение альфа-активности, достигающее минимума в момент ниродхи. Снижение активности фиксировалось в затылочных и теменных областях мозга, сопровождаемое небольшим ростом тета-активности в центральных, теменных и правых височных областях. Бета- и дельта-волны не изменялись.

Эти объективные данные демонстрируют способность опытных практиков влиять на состояние своего сознания. Ученые отмечают, что феномен ниродхи требует более глубокого изучения.