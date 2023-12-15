В Moderna заявили, что сделают доступной вакцину от рака кожи через два года

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Гендиректор Moderna Стефан Бансель сообщил агентству AFP, что экспериментальная вакцина его компании против меланомы может стать доступной через два года - это станет знаковым шагом в борьбе с самой серьезной формой рака кожи.

Фото: terrapinn.com

По оценкам, в 2020 году во всем мире было зарегистрировано 325 000 новых случаев меланомы и 57 000 случаев смерти от этой болезни.

"Мы думаем, что в некоторых странах продукт может быть запущен в ускоренном порядке к 2025 году", - сказал он в интервью.

В отличие от обычных вакцин, так называемые терапевтические вакцины лечат, а не предотвращают заболевание. Но они также работают, тренируя собственную иммунную систему организма против захватчика.

По словам Банселя, сегодня терапевтические вакцины представляют собой настоящую надежду в онкологии, «иммунотерапию 2.0».