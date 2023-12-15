Гендиректор Moderna Стефан Бансель сообщил агентству AFP, что экспериментальная вакцина его компании против меланомы может стать доступной через два года - это станет знаковым шагом в борьбе с самой серьезной формой рака кожи.
По оценкам, в 2020 году во всем мире было зарегистрировано 325 000 новых случаев меланомы и 57 000 случаев смерти от этой болезни.
"Мы думаем, что в некоторых странах продукт может быть запущен в ускоренном порядке к 2025 году", - сказал он в интервью.
В отличие от обычных вакцин, так называемые терапевтические вакцины лечат, а не предотвращают заболевание. Но они также работают, тренируя собственную иммунную систему организма против захватчика.
По словам Банселя, сегодня терапевтические вакцины представляют собой настоящую надежду в онкологии, «иммунотерапию 2.0».
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