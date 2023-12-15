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Ученый Садовский объяснил, разрушат ли вспышки на Солнце магнитное поле Земли

2:01
Наука

В четверг, 14 декабря, в районе 20:00 по московскому времени на Солнце было зафиксировано событие, которое стало самым сильным всплеском за последние шесть лет. Об этом информирует Центр погоды "Фобос". Мощность данной вспышки достигла уровня Х2,8.

Ученый Садовский объяснил, разрушат ли вспышки на Солнце магнитное поле Земли
Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

В связи с этим эксперты предупреждают о предстоящей магнитной буре, ожидаемой в субботу, 16 декабря. Ранее, рекордные вспышки на Солнце были зафиксированы шесть лет назад: 6 сентября 2017 года произошла вспышка с рейтингом X9,3, а 7 сентября — также X9,3.

Андрей Садовский, заместитель заведующего кафедрой Института космических исследований Российской академии наук и специалист по солнечному ветру, отметил в беседе с Общественной Службой Новостей, что в настоящее время происходит увеличение солнечной активности.

Он подчеркнул, что текущие вспышки не являются необычными, так как пик активности еще не наступил, и солнечная активность может либо усилиться, либо оставаться на текущем уровне. По мнению эксперта, новые солнечные вспышки неизбежны.

Согласно собеседнику издания, Солнце в настоящее время находится в своем 11-летнем цикле.

"Каждые 11 лет магнитные полюса Солнца меняются местами, и в это время звезда проявляет наибольшую активность", — отмечает Садовский.

Он также уточняет, что несмотря на возможные опасения, связанные с этим явлением, исторически человечество выживало с подобными вспышками, иногда гораздо более мощными, чем те, что мы наблюдаем сегодня. Он подчеркивает, что реальная угроза для Земли может возникнуть только в случае колоссальной вспышки, способной разрушить магнитное поле нашей планеты.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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