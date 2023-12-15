Ученый Садовский объяснил, разрушат ли вспышки на Солнце магнитное поле Земли

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука

В четверг, 14 декабря, в районе 20:00 по московскому времени на Солнце было зафиксировано событие, которое стало самым сильным всплеском за последние шесть лет. Об этом информирует Центр погоды "Фобос". Мощность данной вспышки достигла уровня Х2,8.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

В связи с этим эксперты предупреждают о предстоящей магнитной буре, ожидаемой в субботу, 16 декабря. Ранее, рекордные вспышки на Солнце были зафиксированы шесть лет назад: 6 сентября 2017 года произошла вспышка с рейтингом X9,3, а 7 сентября — также X9,3.

Андрей Садовский, заместитель заведующего кафедрой Института космических исследований Российской академии наук и специалист по солнечному ветру, отметил в беседе с Общественной Службой Новостей, что в настоящее время происходит увеличение солнечной активности.

Он подчеркнул, что текущие вспышки не являются необычными, так как пик активности еще не наступил, и солнечная активность может либо усилиться, либо оставаться на текущем уровне. По мнению эксперта, новые солнечные вспышки неизбежны.

Согласно собеседнику издания, Солнце в настоящее время находится в своем 11-летнем цикле.

"Каждые 11 лет магнитные полюса Солнца меняются местами, и в это время звезда проявляет наибольшую активность", — отмечает Садовский.

Он также уточняет, что несмотря на возможные опасения, связанные с этим явлением, исторически человечество выживало с подобными вспышками, иногда гораздо более мощными, чем те, что мы наблюдаем сегодня. Он подчеркивает, что реальная угроза для Земли может возникнуть только в случае колоссальной вспышки, способной разрушить магнитное поле нашей планеты.