Ученый Садовский объяснил, разрушат ли вспышки на Солнце магнитное поле Земли

Your browser does not support the audio element.

В четверг, 14 декабря, в районе 20:00 по московскому времени на Солнце было зафиксировано событие, которое стало самым сильным всплеском за последние шесть лет. Об этом информирует Центр погоды "Фобос". Мощность данной вспышки достигла уровня Х2,8.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0