Ученые КНР нашли потенциал чёрных дыр как возможных источников энергии

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Изучив некоторые особенности функционала черных дыр, китайские ученые пришли к выводу, что в будущем человечество будет рассматривать их не столько как источник опасности, сколько как потенциальный источник энергии.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Как сообщается в журнале Physical Review D, исследователи из Института астрономии и астрофизики Пекинского университета установили, что одна черная дыра способна вырабатывать энергию в 250 раз больше, чем при взрыве атомной бомбы.

Научные эксперты провели расчеты и создали компьютерную модель гипотетического сценария "зарядки" черной дыры через введение в нее массива электрически заряженных частиц.

Она способна поглощать эти заряды до тех пор, пока не образуется электрическое поле, которое само по себе будет "готово" отталкивать любые дополнительные заряженные частицы.

В теории ученым удалось разработать алгоритм, который, как предполагается, может быть реализован в практике. Естественно, теория и практика могут иногда расходиться: что-то может быть упущено, ошибки могут быть допущены в первоначальных "чертежах".

Однако с развитием технологий ученые надеются превратить эти загадочные объекты в источники энергии путем перенаправления массивов электрически заряженных частиц.

Извлечение такой энергии будет осуществляться за счет сверхизлучения, основанного на электромагнитных волнах и вращении. Пока что, по оценкам ученых, черная дыра преобразует примерно четверть введенной в нее массы в доступную энергию.