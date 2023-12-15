Изучив некоторые особенности функционала черных дыр, китайские ученые пришли к выводу, что в будущем человечество будет рассматривать их не столько как источник опасности, сколько как потенциальный источник энергии.
Как сообщается в журнале Physical Review D, исследователи из Института астрономии и астрофизики Пекинского университета установили, что одна черная дыра способна вырабатывать энергию в 250 раз больше, чем при взрыве атомной бомбы.
Научные эксперты провели расчеты и создали компьютерную модель гипотетического сценария "зарядки" черной дыры через введение в нее массива электрически заряженных частиц.
Она способна поглощать эти заряды до тех пор, пока не образуется электрическое поле, которое само по себе будет "готово" отталкивать любые дополнительные заряженные частицы.
В теории ученым удалось разработать алгоритм, который, как предполагается, может быть реализован в практике. Естественно, теория и практика могут иногда расходиться: что-то может быть упущено, ошибки могут быть допущены в первоначальных "чертежах".
Однако с развитием технологий ученые надеются превратить эти загадочные объекты в источники энергии путем перенаправления массивов электрически заряженных частиц.
Извлечение такой энергии будет осуществляться за счет сверхизлучения, основанного на электромагнитных волнах и вращении. Пока что, по оценкам ученых, черная дыра преобразует примерно четверть введенной в нее массы в доступную энергию.
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