Ученые научились перерабатывать отходы газодобычи в бензин

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Инженерной школы природных ресурсов Томского политехнического университета (ТПУ) разработали метод получения бензина из газовых конденсатов. Эта технология позволяет эффективно использовать большие объемы побочных продуктов, которые обычно либо добавляют к нефти, либо сжигают. Новый подход открывает возможность получения высокоценного продукта из многотоннажных побочных материалов.

Фото: Openverse by Glen Bowman is licensed under CC BY 2.0.

Газовые конденсаты, образующиеся в процессе подготовки природного газа, были преобразованы в составляющие автомобильных бензинов путем обработки газоконденсатных жидкостей с применением цеолитного катализатора.

Полученные таким образом бензины соответствуют современным стандартам и представляют собой перспективную альтернативу топливам, предлагаемым на автозаправочных станциях.

Важно отметить, что данная технология изначально была разработана для производства в небольших масштабах, что позволяет выпускать бензин на местах добычи и в прилегающих населенных районах. Кроме того, она не зависит от импорта, поскольку использует отечественные катализаторы.

В ближайшем будущем предстоит провести испытания данной разработки на пилотных установках, после чего начнется масштабная реализация технологии, сообщает Аргументы и факты – Томск.