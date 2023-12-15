Ученые научились перерабатывать отходы газодобычи в бензин

Ученые Инженерной школы природных ресурсов Томского политехнического университета (ТПУ) разработали метод получения бензина из газовых конденсатов. Эта технология позволяет эффективно использовать большие объемы побочных продуктов, которые обычно либо добавляют к нефти, либо сжигают. Новый подход открывает возможность получения высокоценного продукта из многотоннажных побочных материалов.
Газовые конденсаты, образующиеся в процессе подготовки природного газа, были преобразованы в составляющие автомобильных бензинов путем обработки газоконденсатных жидкостей с применением цеолитного катализатора.
Полученные таким образом бензины соответствуют современным стандартам и представляют собой перспективную альтернативу топливам, предлагаемым на автозаправочных станциях.
Важно отметить, что данная технология изначально была разработана для производства в небольших масштабах, что позволяет выпускать бензин на местах добычи и в прилегающих населенных районах. Кроме того, она не зависит от импорта, поскольку использует отечественные катализаторы.
В ближайшем будущем предстоит провести испытания данной разработки на пилотных установках, после чего начнется масштабная реализация технологии, сообщает Аргументы и факты – Томск.
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