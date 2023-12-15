Циклон "Ваня" принёс в Европейскую Россию сильные снегопады. Об их предварительных последствиях рассказал в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его данным на утро 15 декабря, в Москве выпала 1/5 месячной нормы осадков, в Подмосковье — треть нормы декабря, в некоторых регионах Центральной России — до 81%.
"Ну, и самое главное! В Москве намело такие сугробы, которых 15 декабря не было никогда за почти 150-летнюю историю регулярных метеорологических измерений", — написал Тишковец в телеграме.
На 9 часов утра столичные метеостанции намеряли:
И это при норме 15 сантиметров, добавил Тишковец. Таким образом, по его словам, побит "снежный рекорд этого дня, державшийся 104 года".
Поскольку снег останавливаться пока не собирается, к вечеру сугробы могут вырасти местами до полуметровой высоты, предупредил синоптик.
Активный циклонический вихрь, ласково названный немецкими метеорологами Vanja, сформировался над Северной Атлантикой, пронёсся по Европе, наполнившись тёплым средиземноморским воздухом, и благодаря своему стремительному движению доставил почти всю захваченную влагу в Россию.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".