"Ваня" замёл Россию рекордными сугробами

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Циклон "Ваня" принёс в Европейскую Россию сильные снегопады. Об их предварительных последствиях рассказал в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: АГН Москва

По его данным на утро 15 декабря, в Москве выпала 1/5 месячной нормы осадков, в Подмосковье — треть нормы декабря, в некоторых регионах Центральной России — до 81%.

"Ну, и самое главное! В Москве намело такие сугробы, которых 15 декабря не было никогда за почти 150-летнюю историю регулярных метеорологических измерений", — написал Тишковец в телеграме.

На 9 часов утра столичные метеостанции намеряли:

ВДНХ — 38 см,

Тушино — 40 см,

Балчуг — 43 см,

МГУ — 49 см снега.

И это при норме 15 сантиметров, добавил Тишковец. Таким образом, по его словам, побит "снежный рекорд этого дня, державшийся 104 года".

Поскольку снег останавливаться пока не собирается, к вечеру сугробы могут вырасти местами до полуметровой высоты, предупредил синоптик.

Активный циклонический вихрь, ласково названный немецкими метеорологами Vanja, сформировался над Северной Атлантикой, пронёсся по Европе, наполнившись тёплым средиземноморским воздухом, и благодаря своему стремительному движению доставил почти всю захваченную влагу в Россию.