Магнитная буря движется на Землю: на Солнце зафиксирована сильнейшая вспышка

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На Солнце зафиксирована самая мощная вспышка за последние шесть лет, произошедшая в четверг около 20:00 по московскому времени, по данным центра погоды "Фобос".

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Интенсивность вспышки составила Х2,8, что является наивысшим показателем с начала текущего года. Предыдущий лидер солнечных протуберанцев был зафиксирован 17 февраля с интенсивностью Х2,2.

Специалисты отметили, что этой вспышке предшествовали две менее интенсивные — М5,8 в 10:44 и М2,3 в 16:48. Ученые предупредили о возможности магнитных бурь, поскольку подобные активные события на Солнце часто предвещают подобные явления. Ближайшая магнитная буря ожидается в субботу.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Указанная вспышка отнесена к классу Х, что свидетельствует о высокой энергетике. Вспышки могут вызывать магнитные бури на Земле, поскольку выбросы солнечной плазмы, достигая планеты, влияют на ее магнитное поле.

Ранее сообщалось, что МЧС готово к СМС-информированию о магнитных бурях.