PeerJ: коммуникация с китами поможет людям лучше понять инопланетян

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из проекта SETI, сотрудничая с учеными из Калифорнийского университета в Дэвисе и Фонда китов Аляски в США, впервые установили контакт с горбатым китом, используя его собственный язык. Результаты эксперимента были опубликованы в научном журнале PeerJ, сообщает Газета.Ru.

Фото: Openverse by Peat Bakke is licensed under CC BY 2.0

Специалисты записали специальный контактный сигнал кита по имени Твен и несколько раз воспроизводили его через подводный динамик в течение 20 минут с различными интервалами. Твен реагировал на вызов, приближаясь к лодке с учеными и обходя судно по кругу.

Исследователи пришли к выводу, что горбатый кит смог распознать изменения пауз между сигналами и осознал, что люди обращаются именно к нему.

"Мы полагаем, что это первый случай коммуникации между человеком и горбатыми китами на языке этих животных", — заявила ведущая автор исследования Бренда МакКоуэн из Калифорнийского университета.

Хотя взаимодействие с Твеном оставалось малоинформативным с человеческой точки зрения, данный эксперимент поможет ученым SETI разрабатывать методы обнаружения и интерпретации сигналов от инопланетных цивилизаций.

Специалисты по поиску внеземного разума применяют опыт взаимодействия с нелюдскими видами и принципы теории информации для создания фильтров обработки внеземных сигналов.