Российские ученые нашли способ замедлить старость

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) поделились открытием, которое связано с тем, что блокирование процессов старения в структурах коллагена может замедлить общее старение организма.

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Ускорение процесса старения происходит, когда коллаген быстро изменяет свою структуру. Однако препараты, предназначенные для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, могут помочь замедлить этот процесс.

Метилглиоксаль негативно воздействует на структуру коллагена, разрушая ее при накоплении в организме. Ученым удалось разработать соединения, которые способны поддерживать его в нормальном состоянии.

"Мы уверены, что контроль над основными причинами старения является действительно эффективным методом снижения социальных и медицинских последствий", — отмечает кандидат медицинских наук Роман Литвинов.

На данный момент эти соединения проходят испытания на животных. При положительных результатах исследования ученые планируют провести тестирование на людях.