GP Bullhound: Конкуренция на рынке ИИ повысит спрос на процессоры

Из-за повышения спроса на вычислительные мощности для ИИ крупные производители чипов будут специализироваться на производстве процессоров. Кроме того, будут разработаны решения для сложных вычислений прямо на устройстве, а не в облаке. Такая информация приводится на сайте РБК Тренды.
Также одной из развивающихся областей разработок станет память с высокой пропускной способностью (HBM). Данная отрасль столкнется с дефицитом чипов по причине проблем цепочек поставок, считают аналитики. Поставщики облачных услуг будут инвестировать в графические процессоры, чтобы гонка продолжалась.
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