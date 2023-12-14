GP Bullhound: Конкуренция на рынке ИИ повысит спрос на процессоры

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Из-за повышения спроса на вычислительные мощности для ИИ крупные производители чипов будут специализироваться на производстве процессоров. Кроме того, будут разработаны решения для сложных вычислений прямо на устройстве, а не в облаке. Такая информация приводится на сайте РБК Тренды.

Фото: DARPA Decript by Decript.co

Также одной из развивающихся областей разработок станет память с высокой пропускной способностью (HBM). Данная отрасль столкнется с дефицитом чипов по причине проблем цепочек поставок, считают аналитики. Поставщики облачных услуг будут инвестировать в графические процессоры, чтобы гонка продолжалась.

NVIDIA в настоящее время сохраняет лидерство. В дальнейшем будет появляться больше новых проектов по производству чипов.