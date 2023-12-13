Результаты исследования британских учёных Рэйчел Меркетт, Мегин Руг и Белинда Дин показали, что с помощью никпэков можно успешно бросить курить. Эти изделия имеют самое низкое содержание никотина и при их изготовлении не используется табак.
Учёные отмечают, что никпэки являются одной из наименее вредных альтернатив для тех, кто хочет избавиться от привычки курения.
"Употребление бестабачных смесей позволяет сломать главное звено зависимости — психологический аспект в виде привычки держать сигарету в руке и вдыхать едкий дым", — говорится в исследовании учёных, опубликованном на портале F1000Research.
Недавно в России никпэки были проверены на безопасность для здоровья в Институте биохимической физики имени Н. М. Эмануэля РАН. Учёные установили, что эта альтернатива является менее вредной по сравнению с традиционными способами курения табака.
Статистика показывает, что две трети курильщиков умирают от последствий курения. Всего лишь 32% из них доживают до 80 лет. Специальные системы нагревания, такие как вейпы и кальяны, были разработаны для снижения вредного влияния табачных продуктов на организм. Однако высокое содержание угарного газа продолжает наносить вред лёгким.
Широкую популярность никпэки получили в Швеции, где количество курильщиков снизилось на 60%. Также отмечается, что уровень первичного выявления онкологических заболеваний в Швеции ниже на 41%, по сравнению с другими европейскими странами.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.