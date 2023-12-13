Учёные из Британии нашли новый способ навсегда бросить курить с помощью никпэков

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Результаты исследования британских учёных Рэйчел Меркетт, Мегин Руг и Белинда Дин показали, что с помощью никпэков можно успешно бросить курить. Эти изделия имеют самое низкое содержание никотина и при их изготовлении не используется табак.

Фото: Минздрав РФ

Учёные отмечают, что никпэки являются одной из наименее вредных альтернатив для тех, кто хочет избавиться от привычки курения.

"Употребление бестабачных смесей позволяет сломать главное звено зависимости — психологический аспект в виде привычки держать сигарету в руке и вдыхать едкий дым", — говорится в исследовании учёных, опубликованном на портале F1000Research.

Недавно в России никпэки были проверены на безопасность для здоровья в Институте биохимической физики имени Н. М. Эмануэля РАН. Учёные установили, что эта альтернатива является менее вредной по сравнению с традиционными способами курения табака.

Статистика показывает, что две трети курильщиков умирают от последствий курения. Всего лишь 32% из них доживают до 80 лет. Специальные системы нагревания, такие как вейпы и кальяны, были разработаны для снижения вредного влияния табачных продуктов на организм. Однако высокое содержание угарного газа продолжает наносить вред лёгким.

Широкую популярность никпэки получили в Швеции, где количество курильщиков снизилось на 60%. Также отмечается, что уровень первичного выявления онкологических заболеваний в Швеции ниже на 41%, по сравнению с другими европейскими странами.

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