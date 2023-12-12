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В Индии обнаружили генерирующую вспышку симбиотическую звезду TCP J1822

1:35
Наука

Исследователи астрономии из Индии обнаружили новую звезду. Она именуется TCP J1822. Её происхождение симбиотично. Звезда представляет собой двойную систему, она имеет сложный спектр, который генерирует вспышки. Информацию приводит издание Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

В Индии обнаружили генерирующую вспышку симбиотическую звезду TCP J1822
Фото: NASA

Отмечается, что звезды, являющиеся двойными системами взаимодействуют с компаньонами, изменяясь резко и эпизодически. Изменения фиксируются в спектрах излучения в связи с тем, что один компаньон является горячей малой звездой, а другой является холодным гигантом.

Отмечается, что TCP J1822 находится на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли, она  была обнаружена 19 мая 2021 года. Зафиксировать её удалось во время вспышки 13-16 мая.

Наблюдения за звездой показали, что в её спектре есть сильные линии нейтрального водорода, кроме того, обнаружена линия дважды ионизированного кислорода.

Ранее сообщалось о том, что странный объект, зажатый между Сатурном и Ураном, трансформируется на наших глазах. Речь идет о малой планете 2060 Хирон, принадлежащей к классу Кентавров, который включает захваченные кометные объекты, мигрирующие по эксцентричным орбитам между Юпитером и Нептуном.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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