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Ученые выявили влияние диеты на риск развития рака груди

2:33
Наука

Недавнее исследование указывает на то, что состояние кишечника у женщин может играть ключевую роль в поддержании здоровья груди. В процессе исследования было выявлено, что взаимодействие между микроорганизмами кишечника и экспрессией микроРНК (miRNA) в молочной железе может зависеть от присутствия лигнанов, компонентов льна.

Ученые выявили влияние диеты на риск развития рака груди
Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Определенная группа miRNA оказывает регулирующее воздействие на гены, связанные с развитием рака груди, включая те, которые контролируют пролиферацию и миграцию клеток. Эти результаты были опубликованы на портале Американского Общества Микробиологии.

Ученые из Университета Небраска-Линкольн выявили связь между диетами, богатыми лигнанами из льна, составом микрофлоры кишечника и профилями miRNA в молочной железе. Эти miRNA регулируют различные пути, включая те, которые связаны с развитием рака.

Исследователи изучали воздействие лигнанов льна на микробиому у молодых самок мышей. Лигнаны, обнаруженные в различных продуктах, особенно в льне, связываются со снижением риска развития рака груди у женщин после менопаузы. Ученые обнаружили, что компоненты льна вызывают специфические реакции miRNA в молочной железе. MiRNA — это короткие, некодирующие РНК, регулирующие экспрессию генов, направляясь к 3'-некодируемому участку целевых мРНК.

С целью выяснения возможности воздействия на взаимосвязь между микробиотой и miRNA в молочной железе для снижения риска рака груди исследователи кормили самок мышей компонентами лигнанов льна. Это позволило определить, связаны ли профили микрофлоры кишечника с экспрессией miRNA в молочной железе. Слепая кишка, первая часть толстой кишки, находящаяся в правом нижнем животе рядом с аппендиксом, предположительно играет роль в образовании короткотекущих жирных кислот и служит резервуаром анаэробных бактерий.

Один из лигнанов льна, выделенный из масла, требует микробиологической обработки для получения биоактивных метаболитов — небольших молекул, влияющих на физиологию и заболевания, в данном случае с антитуморальными эффектами. Ученые выяснили, что микрофлора и miRNA молочной железы связаны, и лигнаны льна модифицируют эту связь, предотвращая развитие рака.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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