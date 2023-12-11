Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мэр Казани посоветовал жителям стирать целлофановые пакеты
Врач Чижикова нашла связь между хроническим стрессом и риском гастрита
Красивый выход: в ДНР объяснили готовность иностранных производителей оружия прийти на Украину
Автоэксперт Баканов рассказал, как повысить проходимость машины зимой
Арахамия пожаловался на нехватку депутатов в Раде
Минобороны РФ: на донецком направлении противник потерял 200 военнослужащих за сутки
Центробанк может повысить ключевую ставк до 17% в следующем году
Медик пояснил, сколько и где нужно гулять на свежем воздухе
Диетолог Жаровская: употребление фастфуда провоцирует упадок сил

Обнаружены новые гены, которые могут возникнуть "из ничего"

2:47
Наука

Сложность организмов заключена в их генетической информации, но вопрос о происхождении этих генов остается нерешенным. Исследователи из Хельсинкского университета решили этот загадочный вопрос, их работа посвящена механизму формирования палиндромов в ДНК, который приводит к появлению микроРНК. 

Обнаружены новые гены, которые могут возникнуть "из ничего"
Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0

Человеческий геном включает около 20 000 генов, используемых для синтеза белков. Действие этих основных генов регулируется тысячами регуляторных генов, включая самые мелкие, которые кодируют молекулы микроРНК, состоящие из 22 пар оснований.

Вопреки относительной постоянности числа генов, в процессе эволюции возникают новые гены, что продолжает привлекать внимание ученых, аналогично интересу к происхождению биологической жизни.

Все молекулы РНК нуждаются в палиндромных последовательностях оснований, которые обеспечивают функциональную конформацию молекулы. Важно отметить, что вероятность случайных базовых мутаций, приводящих к формированию таких палиндромных последовательностей, крайне мала, даже для простых генов микроРНК.

Таким образом, исследователей заботило происхождение этих палиндромных последовательностей. Ученые из Института биотехнологии Хельсинкского университета раскрыли эту загадку, описав механизм мгновенного формирования полных палиндромов в ДНК и, следовательно, появления новых генов микроРНК из ранее некодирующих ДНК.

В ходе своего проекта исследователи изучали ошибки репликации ДНК. Руководитель проекта, Ари Лойтыноя, сравнивает репликацию ДНК с набором текста.

"ДНК копируется по одному основанию за раз, и обычно мутации представляют собой отдельные ошибочные основания, аналогичные неправильным нажатиям на клавиатуре ноутбука. Мы изучали механизм, создающий более крупные ошибки, например, копирование текста из другого контекста. Нас особенно интересовали случаи, когда текст копировался обратно, образуя палиндром", — поясняют ученые.

Исследователи признали, что ошибки репликации ДНК иногда могут оказаться полезными. Они доложили об этом Микко Фриландеру, эксперту в области биологии РНК, который тут же увидел связь с структурой молекул РНК.

"В молекуле РНК основания соседних палиндромов могут взаимодействовать и формировать структуры, напоминающие шпильку. Эти структуры имеют решающее значение для функционирования молекул РНК", — объясняет он.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Украина - в составе России: Путин услышал бойцов ВС РФ

У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.

"У Украины нет будущего": Путин определился с главной целью СВО
Почему кореянки пищат от восторга от этого советского средства гигиены
Почему кореянки пищат от восторга от этого советского средства
Филипп Киркоров заявил, что дочь столкнулась с хейтом в школе
Почему Анжелика Варум молчит о тяжелой болезни Агутина
Бог против Сатаны: Путин оказался союзником части западной элиты Любовь Степушова Первые русские в Японии: как японцы встретили северных соседей Сергей Лебедев TNSec: США обновят инструкцию массовых похорон во время ядерной войны Олег Володин
Филипп Киркоров об отдыхе, семье и новом шоу: взгляд в будущее поп-короля
Иван Охлобыстин рассказал, как Алла Пугачёва мешала Шаману на пути к успеху
В Екатеринбурге ОМОН нагрянул в гей-глуб
В Екатеринбурге ОМОН нагрянул в гей-глуб
Последние материалы
Предложен новый метод лечения нарушений сна при болезни Альцгеймера
Расстрелявшие псковских десантников участники банды Басаева предстанут перед судом
Ольга Бузова раскритиковала сериал "Слово пацана": пропаганда ничтожных поступков
Максима Галкина* в шоу талантов "Лучше всех!" на Первом канале заменит Жанна Бадоева
Сода пригодится в приготовлении мясного фарша
Роман Костомаров впервые вышел на лёд на коньках после ампутаций: заново учусь
Экономист Хазин: Байден уйдет с поста президента США в течение двух месяцев
Финляндии может начать поэтапно открывать границы с Россией
Госпитализированный Пригожин рассказал о здоровье: "Грипп А и пневмония"
Аналитики назвали самые частые причины увольнения россиян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников