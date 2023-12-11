Ученые выявили связь между употреблением молока и повышенным риском преддиабета

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Тилбургского университета в Нидерландах провели исследование, результаты которого указывают на то, что молоко с пониженным содержанием жира, так же как и обычное, может повышать риск развития преддиабета. Эти выводы были опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

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В рамках исследования было задействовано 74 132 человека, средний возраст которых составил 46 лет. Ученые собрали данные о пищевых привычках участников с помощью опросников и провели анализы крови для выявления преддиабета. Затем были зафиксированы данные о состоянии здоровья добровольцев.

Преддиабет представляет собой переходное состояние между диабетом и нормальным уровнем сахара в крови. Это характеризуется снижением продукции инсулина и/или ухудшением чувствительности клеток к инсулину.

Большинство продуктов, исследованных в ходе исследования, не показали явной корреляции с риском развития преддиабета. Потребление жирных йогуртов, напротив, было связано с уменьшением вероятности возникновения данного состояния, в то время как употребление молока с низким и обычным содержанием жира ассоциировалось с увеличением риска.

Кроме того, обнаружено, что участникам старше 60 лет достаточное потребление молочных продуктов с высоким содержанием жира может защищать от преддиабета. Эксперты планируют провести дополнительные исследования для подтверждения результатов.