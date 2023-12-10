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AJCN: темный шоколад улучшает когнитивные способности

1:25
Наука

Представители Массачусетского университета обнаружили, что употребление экстракта шоколада может снизить вероятность возникновения когнитивных нарушений, связанных с деменцией. Об этом сообщает The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

AJCN: темный шоколад улучшает когнитивные способности
Фото: allchoco.com

В рамках исследования были вовлечены 600 взрослых, возрастом от 60 лет, с повышенным риском развития деменции. Половина участников в течение двух лет употребляла 500 миллиграммов темного шоколада с добавлением экстракта какао, в то время как другая половина принимала плацебо. Участники прошли серию когнитивных и психологических тестов до и после проведения исследования.

Результаты показали, что экстракт какао не оказал положительного влияния на когнитивные функции у пожилых людей, придерживающихся здорового питания. Однако участники с "плохими" пищевыми привычками, потреблявшие шоколад, продемонстрировали некоторое улучшение в когнитивных тестах.

Ученые утверждают, что такой эффект обусловлен наличием флаванолов в какао. Считается, что эти вещества содержат антиоксиданты с противовоспалительными свойствами. Особенно ценный флаванол эпикатехин, присутствующий в какао, известен своей способностью снижать воспаление и дегенерацию в мозге.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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