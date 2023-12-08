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В Новосибирске разработали систему обнаружения онкологии по анализу крови

1:43
Наука

В Новосибирске успешно работает биотехнологический стартап "Биолинк", который представил новую разработку — уникальную систему, позволяющую на ранней стадии диагностировать колоректальный рак на основе анализа крови. Эта инновационная технология уже применяется в 30 медицинских организациях.

В Новосибирске разработали систему обнаружения онкологии по анализу крови
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно словам заместителя директора компании Сергея Коваленко, первые установки системы уже произвели в клиниках города. После подтверждения их эффективности их внедрили в других крупных городах России.

На данный момент руководство "Биолинка" ведёт переговоры с представителями Киргизии, Казахстана и Таджикистана о возможности внедрения этой методики в их странах.

Коваленко также отметил, что на разработку этой системы было потрачено около двух лет. Недавно она была зарегистрирована в Росздравнадзоре.

Рассказывая о принципе работы системы, Коваленко уточнил, что обломки опухолевой ДНК, циркулирующие в крови, позволяют обнаружить опухоль на ранней стадии развития. Специалисты подчеркнули, что в случае выявления рака на первой или второй стадии прогноз можно считать благоприятным.

Благодаря новому методу стало возможным отслеживать отдельные молекулы раковой ДНК с помощью сложной ПЦР-диагностики, которая выявляет модифицированную ДНК. Также данная методика может быть использована для скрининга.

После всех необходимых процедур пациенту выполняют колоноскопию. Кроме диагностики колоректального рака данная система может быть полезной для обнаружения других видов онкологии.

Анализ крови на РАК
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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