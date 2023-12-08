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"Хороший холестерин" связан с увеличенным риском развития деменции у пожилых

1:19
Наука

Избыток "хорошего" холестерина увеличивает вероятность возникновения деменции у людей пожилого возраста. К такому выводу пришли австралийские исследователи, результаты исследования которых опубликованы в журнале The Lancet Regional Health — Western Pacific.

"Хороший холестерин" связан с увеличенным риском развития деменции у пожилых
Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0

Эксперимент проводился среди людей старше 70 лет, и в нем участвовали почти 20 тысяч человек. В ходе исследования ученые выясняли, может ли повышенный уровень "хорошего" холестерина привести к деменции у здоровых пожилых людей.

За шесть лет исследования ученые зафиксировали примерно 850 (4,6%) случаев деменции среди участников. Особенно риск повышения деменции наблюдался у людей старше 75 лет с высоким уровнем "хорошего" холестерина (более 80 миллиграммов на децилитр) — риск возрастал на 27%. По мнению ученых, такие высокие уровни не связаны с питанием и могут указывать на нарушение обмена веществ.

"Хотя мы понимаем, что холестерин ЛПВП важен для здоровья сердечно-сосудистой системы, необходимо выяснить, какую роль играет его чрезмерно высокий уровень для здоровья мозга", — сделали вывод ученые.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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