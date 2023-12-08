JAD: антидепрессанты могут стать эффективным лечением болезни Альцгеймера

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Снижение уровня серотонина в мозге может способствовать ухудшению когнитивных функций на ранних стадиях болезни Альцгеймера, выяснили ученые из Университета Джонса Хопкинса. Их исследование опубликовано в Journal of Alzheimer's Disease (JAD).

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Ученые сравнили МРТ и ПЭТ-сканы мозга 49 пациентов с легкими нарушениями памяти или мышления и 45 здоровых людей в возрасте 55 лет и старше. Легкие нарушения памяти часто предшествуют развитию болезни Альцгеймера и включают частое забывание недавних событий, трудности с подбором слов и потерю обоняния. Люди могут находиться на этой стадии длительное время.

Исследование выявило, что уровень белков-переносчиков серотонина в мозге людей с нарушениями памяти был на 25% ниже. Это изменение было особенно заметно в областях мозга, отвечающих за исполнительные функции, эмоции и память. Также у них было больше бета-амилоидного белка в мозге, который, как показали предыдущие исследования, связан с симптомами деменции.

"Если мы сможем доказать, что потеря серотонина с течением времени прямо связана с переходом от легких когнитивных нарушений к болезни Альцгеймера, недавно созданные антидепрессанты могут стать эффективным средством улучшения дефицита памяти и симптомов депрессии, тем самым становясь мощным способом замедления развития деменции", — заключили авторы.