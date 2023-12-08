Заряжайте телефон правильно, посоветовал директор департамента инфраструктуры EdgeЦентр Алексей Учакин. Так вы продлите срок службы батареи, но она всё равно не станет вечной, предупредил он.
Эксперт рассказал "Газете.Ru", что ресурс любого аккумулятора, включая применяющиеся в гаджетах литий-ионные, ограничен количеством циклов заряда/разряда.
"Это означает, что рано или поздно они потеряют свою способность хранить заряд, и время работы от батареи будет сокращаться", — пояснил он.
И всё же срок службы батареи можно растянуть, если соблюдать некоторые нехитрые правила:
"Идеально заряжать устройство, когда уровень заряда батареи составляет около 20-30%, и отключать зарядное устройство, когда заряд достигает 80-90%", — посоветовал Учакин.
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