Раскрыты секреты правильной зарядки телефона

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Заряжайте телефон правильно, посоветовал директор департамента инфраструктуры EdgeЦентр Алексей Учакин. Так вы продлите срок службы батареи, но она всё равно не станет вечной, предупредил он.

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Эксперт рассказал "Газете.Ru", что ресурс любого аккумулятора, включая применяющиеся в гаджетах литий-ионные, ограничен количеством циклов заряда/разряда.

"Это означает, что рано или поздно они потеряют свою способность хранить заряд, и время работы от батареи будет сокращаться", — пояснил он.

И всё же срок службы батареи можно растянуть, если соблюдать некоторые нехитрые правила:

не заряжайте ваш гаджет в автомобиле — там скачет напряжение,

не заряжайте телефон на солнце и вообще не подвергайте его воздействию перепадов температур,

старайтесь не разряжать до нуля.

"Идеально заряжать устройство, когда уровень заряда батареи составляет около 20-30%, и отключать зарядное устройство, когда заряд достигает 80-90%", — посоветовал Учакин.