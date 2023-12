Your browser does not support the audio element.

Заряжайте телефон правильно, посоветовал директор департамента инфраструктуры EdgeЦентр Алексей Учакин. Так вы продлите срок службы батареи, но она всё равно не станет вечной, предупредил он.

Фото: Openverse by Rawpixel Ltd is licensed under CC BY 2.0