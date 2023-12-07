Иранские ученые смоделировали новую солнечную станцию, работающую круглосуточно

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Одной из основных сложностей, с которой сталкиваются современные солнечные станции, является ограничение производства электроэнергии исключительно в светлое время суток.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Тем не менее, иранские ученые разработали инновационную установку, способную функционировать круглосуточно. Они представили концепцию новой станции, выполненной в форме высокой башни с диаметром 250 метров.

Принцип работы этой установки основывается на сборе теплого воздуха, нагретого в течение дня, и его направлении через центральное отверстие башни. Благодаря высоте башни, достигающей 200 метров, воздух ускоряется, приводя в движение установленные внутри турбины, которые генерируют электроэнергию.

На внешней поверхности планируется размещение нескольких секций, распыляющих воду в виде тумана. Это воздействие значительно охлаждает нисходящие воздушные массы, ускоряя их движение.