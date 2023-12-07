Иранские ученые смоделировали новую солнечную станцию, работающую круглосуточно

Одной из основных сложностей, с которой сталкиваются современные солнечные станции, является ограничение производства электроэнергии исключительно в светлое время суток.
Тем не менее, иранские ученые разработали инновационную установку, способную функционировать круглосуточно. Они представили концепцию новой станции, выполненной в форме высокой башни с диаметром 250 метров.
Принцип работы этой установки основывается на сборе теплого воздуха, нагретого в течение дня, и его направлении через центральное отверстие башни. Благодаря высоте башни, достигающей 200 метров, воздух ускоряется, приводя в движение установленные внутри турбины, которые генерируют электроэнергию.
На внешней поверхности планируется размещение нескольких секций, распыляющих воду в виде тумана. Это воздействие значительно охлаждает нисходящие воздушные массы, ускоряя их движение.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.