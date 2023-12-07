Специалисты в области питания выяснили, какое растение способствует стабилизации уровня холестерина в крови.
Научные исследования указывают, что черный тмин, который растет в Юго-Восточной Азии, Крыму и Средиземноморье, благоприятно воздействует на сосуды. Конкретнее, благотворное воздействие на организм обеспечивается наличием полиненасыщенных жиров, обильной клетчатки и фитостеринов, которые уменьшают усвоение холестерина кровотоком.
Эксперимент с участием добровольцев, страдающих диабетом, ожирением и повышенным холестерином, демонстрирует, что употребление всего лишь до двух граммов тмина в течение нескольких месяцев способствует повышению уровня "хорошего" холестерина и снижению "плохого" холестерина на 7%.
Эти полученные данные могут послужить основой для более эффективных подходов к питанию в будущем. Тем не менее, на сегодняшний день, согласно утверждениям ученых, требуются дополнительные подтверждающие исследования, как сообщает "Красный Север" со ссылкой на издание JTM.
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