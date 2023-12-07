Ученые нашли связь между черным тмином и снижением уровня холестерина

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты в области питания выяснили, какое растение способствует стабилизации уровня холестерина в крови.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Научные исследования указывают, что черный тмин, который растет в Юго-Восточной Азии, Крыму и Средиземноморье, благоприятно воздействует на сосуды. Конкретнее, благотворное воздействие на организм обеспечивается наличием полиненасыщенных жиров, обильной клетчатки и фитостеринов, которые уменьшают усвоение холестерина кровотоком.

Эксперимент с участием добровольцев, страдающих диабетом, ожирением и повышенным холестерином, демонстрирует, что употребление всего лишь до двух граммов тмина в течение нескольких месяцев способствует повышению уровня "хорошего" холестерина и снижению "плохого" холестерина на 7%.

Эти полученные данные могут послужить основой для более эффективных подходов к питанию в будущем. Тем не менее, на сегодняшний день, согласно утверждениям ученых, требуются дополнительные подтверждающие исследования, как сообщает "Красный Север" со ссылкой на издание JTM.