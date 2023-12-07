В РФ начали производить дрон вертолетного типа "Термит"

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

В России начали производить беспилотник вертолётного типа "Термит". Он может развивать скорость до 150 км/ч. Отмечается, что беспилотник оснащён ракетами с лазерным наведением. Их радиус действия до 300 км. В ближайшее время он может поступить на вооружение.

Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0

"Термит" является разработкой Научно-производственного предприятия "Стрела", она входит в группу компаний "Кронштадт".

Модель является боевой модернизацией версии SmartHELI-350, она поднимается на высоту от 50 м до 3,5 км. Максимальная продолжительность полета доходит до 6 часов.

Ранее мы сообщали о том, что в России разработали комплекс обнаружения беспилотников "Антидрон". Ряд российских технологических компаний разрабатывает средства обнаружения дронов для военных целей. Отмечается, что технологии будут применяться в боевых действиях на СВО.