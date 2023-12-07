Лекарство против аллергии помогло пациенту избавиться от рака легкого

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Медицинского центра Маунт-Синай выяснили, что применение терапии аллергии может существенно снизить размер раковой опухоли легкого. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Фото: Openverse by conservativeparty is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Иммунотерапия рака основана на стимуляции иммунных клеток пациента, борющихся с опухолями. Одним из препаратов, используемых в иммунотерапии, являются ингибиторы (блокаторы) белка PD1. Эти препараты делают опухоль "видимой" для иммунных клеток человека, тем самым подавляя ее рост и способствуя ее уничтожению иммунитетом.

Иммунотерапия привнесла революцию в лечение немелкоклеточного рака легких, однако на данный момент лишь приблизительно треть пациентов реагирует на нее.

В ходе нового исследования ученые выяснили, что комбинированное применение иммунотерапии с антителом дупилумабом, широко используемым для лечения аллергии и астмы, улучшает эффективность терапии у пациентов. У одного из шести участников клинического испытания наблюдалось значительное уменьшение опухоли после трех приемов препарата от аллергии. Пациент находится в ремиссии уже 17 месяцев, несмотря на то, что до этого он не реагировал на иммунотерапию.