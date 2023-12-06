Византийская золотая монета с "лицом Иисуса" найдена металлоискателем в Норвегии

Металлоискатель обнаружил тысячелетнюю золотую монету с изображением Иисуса Христа во время исследования гор в Вестре-Слидре, муниципалитете на юге Норвегии.

Фото: openverse by Lawrence OP is licensed under CC BY 2.0

Этот вид мелкой монеты, известный как "гистаменон номизма", был первоначально выпущен около 960 года нашей эры. Одна сторона монеты изображает Иисуса, держащего Библию, а другая сторона представляет собой портреты Василия II и Константина VII, двух братьев, правивших Византийской империей. Согласно переведенному заявлению, монета датируется периодом между 977 и 1025 годами, во время правления указанных братьев, как указывают три пунктирные линии, окружающие границу монеты — деталь, характерную для того времени.

Римская империя пала в 476 году, тогда как Византийская, или Восточная Римская империя, продолжала существовать еще тысячу лет.

На монете присутствуют две надписи. Первая, написанная на латыни, звучит как "Иисус Христос, Царь царствующих", а вторая, на греческом, сообщает о "Василии и Константине, императорах римлян".

Интересно, что исследователи не могут установить, как монета попала на склон горы. Существует предположение, что она могла принадлежать Харальду Хардраде, также известному как Харальд III, который правил Норвегией с 1045 по 1066 год. Перед восшествием на трон, Харальд III был стражником византийского императора, и, согласно газете Miami Herald, стражники иногда имели право "грабить дворец после смерти императора".

Вероятно, монета была использована Харальдом III в качестве приданого при браке с дочерью киевского князя Ярослава, также известного как Ярослав Мудрый, на территории нынешней Украины. Согласно заявлению, это также могло быть формой торговли.

Археологи планируют вернуться на горный участок в 2024 году для проведения дополнительных исследований.