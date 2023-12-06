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Ученые смогли благодаря видеоигре лишить детей страха уколов

2:07
Наука

Ученые из Питтсбургского университета и Университета штата Вашингтон провели исследование, в результате которого было выяснено, что мобильная видеоигра может помочь детям преодолеть страх перед инъекциями. Эти выводы были опубликованы в научном журнале JMIR Serious Games (JMIRSG).

Ученые смогли благодаря видеоигре лишить детей страха уколов
Фото: openverse by Sarah G is licensed under CC BY 2.0.

Боязнь игл, или трипанофобия, остается распространенной проблемой среди детей. Исследования показывают, что примерно 19% детей в возрасте от 4 до 6 лет испытывают страх перед шприцами и инъекциями. Этот страх может возникнуть из-за предыдущих негативных опытов, наблюдения за реакцией окружающих или просто из-за недопонимания целей и важности медицинских процедур.

Для решения этой проблемы исследователи создали приключенческую 3D-игру для мобильных устройств под названием "Dr.Zoo" ("Доктор Зоопарк"). В этой игре игрок в роли ветеринара ищет различных мультяшных животных, делает им инъекции и решает другие задачи.

В эксперименте приняли участие 36 детей в возрасте от 3 до 6 лет, все из которых испытывали страх перед уколами. Примерно за две недели до планируемого визита к врачу, где им предстояли инъекции, детей попросили сыграть в "Dr.Zoo" и пройти все четыре этапа игры.

После каждого игрового дня родители оценивали уровень страха своего ребенка с использованием Детской шкалы страха. После посещения врача исследователи провели интервью с родителями длительностью от 10 до 30 минут, чтобы выяснить их мнение о влиянии игры и предложения по ее дальнейшему развитию.

Результаты исследования показали, что после участия в нем родители 26 из 35 детей отметили значительное снижение страха своих детей перед шприцами и иглами по сравнению с их предыдущими впечатлениями. Они также отметили уменьшение стресса у детей во время процедур.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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