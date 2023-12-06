Эксперты утверждают, что "табличка с проклятиями" с древнейшим еврейским именем бога на самом деле является рыболовным грузом

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Свинцовая "табличка с проклятиями", написанная на древнем иврите более 3000 лет назад, на самом деле может быть рыболовным грузом без различимой надписи, как показывают новые исследования.

Фото: "Presently pondering petrified places. by Nate Loper • #ArizonaGuide ️ is licensed under CC BY 2.0.

Свинцовый кусок размером с почтовую марку, известный как табличка с горы Эбал, вызвал споры с тех пор, как было объявлено о ее открытии в марте прошлого года. Исследователи предположили, что на табличке была надпись ранней формой еврейского алфавита, которая призывала бога израильтян проклясть своих врагов.

"Может быть, там что-то есть. Но с учетом того, что они опубликовали, этого нет", — сказал археолог Арен Маейр из израильского университета Бар-Илан.

Маейр является ведущим автором одного из последних исследований и редактором журнала Israel Exploration Journal, который на этой неделе опубликует три новых исследования, посвященных планшету.

Его собственное исследование изучает версию надписи на табличке, описанную в статье, опубликованной в мае в журнале Heritage Science.

"В исследовательской статье были приведены только рентгеновские томографические изображения надписи на внутренней стороне сложенной свинцовой таблички; но его исследование не выявило никаких надписей на каком-либо языке. Вместо этого то, что кажется буквами, вероятно, является всего лишь вмятинами, вызванными погодными условиями" — отметил Мейр.

"Может быть, есть и другие фотографии, и надпись снаружи действительно есть. Но, судя по тому, что мы знаем, исходя из того, что было опубликовано до сих пор, существует много, много проблем с их интерпретацией" — добавил Мейр.

Тем не менее, исследователи планшета сообщили Live Science, что об объекте еще предстоит опубликовать и что они рассмотрят последние возражения в будущих исследованиях.

"Оригинальная исследовательская работа была слишком длинной, чтобы ее можно было опубликовать целиком, поэтому она была разделена на две части; вторая статья с внешней надписью будет опубликована позже" — Ведущий автор статьи Heritage Science, археолог Скотт Стриплинг из Американской ассоциации библейских исследований (ABR).

Табличка на горе Эваль была найдена в 2019 году среди материалов, раскопанных в 1980-х годах на месте "Алтаря Иисуса Навина" на горе Эвал, к северу от города Наблус на Западном берегу.

Некоторые археологи полагают, что именно в этом сооружении Иисус Навин, сменивший Моисея на посту лидера израильтян, более 3200 лет назад приносил животных в жертву Яхве.

Но другие полагают, что это жертвенный алтарь железного века, произошедший несколько сотен лет спустя.

Стриплинг рассказал Live Science в 2022 году, что табличка была найдена в слоях земли, что позволяет предположить, что она датируется периодом между 1400 и 1200 годами до нашей эры; и что внешняя надпись содержала протоалфавитные буквы, соответствующие современным еврейским буквам юд, хе и вав, что означает Яхве — имя израильского бога. Если это так, то на табличке будет самая ранняя известная надпись имени Яхве.

Найдено также, что другие части надписи могут быть "проклятием", призывающим к вмешательству Яхве.

Надпись и местоположение соответствуют взгляду на историю, описанному во Второзаконии, в котором Моисей повелел одной группе израильтян провозгласить проклятия на горе Гевал, а другая группа провозгласила благословения на близлежащей горе Гаризим.

Последние исследования не только опровергают интерпретацию искателями надписи на внутренней стороне таблички, но и ставят под сомнение ее возраст, металлургическое происхождение и предназначение.

"Объект был найден в руинах более ранних раскопок и поэтому лишен какого-либо археологического контекста" — сказал Маейр.

Второе исследование, проведенное Наамой Яхалом-Мак, археологом из Еврейского университета в Иерусалиме, подтвердило, что свинец для гири был добыт в Аттике в современной Греции, но не смогло определить, когда он был добыт.

Третье исследование, проведенное археологом Амихаемом Мазаром из Еврейского университета в Иерусалиме, предполагает, что табличка очень напоминала груз для рыболовных сетей, распространенных в то время; и хотя гора Эвал находится относительно далеко от моря, ее можно было использовать для ловли рыбы в близлежащей пресной воде.

"Аналогичные сети также использовались для ловли птиц и, возможно, для этой цели имели такой же вес" — отметил Мейр.

В беседе с Live Science Стриплинг предположил, что последние утверждения будут приняты во внимание первоначальными исследователями; но он добавил, что критики таблички на горе Эбал иногда, кажется, опровергают утверждения, которые никогда не делались искателями, например, что происхождение свинца из Греции определило его возраст, сказал он. По его словам, он и его коллеги рассчитывают устранить возражения в предстоящих исследованиях.

"Я уверен, что на табличке написано. Для других ученых вполне естественно прийти к разным взглядам, и я с нетерпением жду возможности прочитать предстоящие статьи" — сказал Стриплинг.