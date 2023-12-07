Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зрители возмутились рядом киноляпов в сериале "Слово пацана"
Science Translational Medicine: цинк может вылечить молочницу
Эксперт "За рулём" Колодочкин: аккумуляторная батарея почти не принимает заряд, пока не нагреется
В Челябинске продают Mercedes почти за 36 млн рублей
Украина попросила у США вертолёты Apache и истребители F-18
Кардиолог Кореневич призвала менять себя, а не других для того, чтобы прожить долго
Убитый Кива записывал видео в лесу
Гигантская дыра на Солнце извергает сверхбыстрый солнечный ветер прямо на нас
АТА: граждане РФ предпочитают Белоруссию и азиатские страны на Новый год

Зоолог заснял сцену, как альфа-шимпанзе украл обед у орла в Африке

3:26
Наука » Экология » Природа

Орел в долине Исса на западе Танзании как раз собирался приняться за заработанную тяжёлым трудом трапезу, когда на место происшествия ворвался альфа-самец шимпанзе и украл добычу. Получилась редкая встреча, которая была задокументирована учеными в новом исследовании.

Зоолог заснял сцену, как альфа-шимпанзе украл обед у орла в Африке
Фото: openverse by Charles Patrick Ewing is licensed under CC BY 2.0

Шимпанзе в основном вегетарианцы, но в их рацион входит и мясо и другие продукты животного происхождения. Они активно охотятся за мясом и в редких случаях собирают мусор с мёртвых туш.

Новое исследование, опубликованное 31 октября в журнале Primates, подчеркивает способность шимпанзе противостоять другим хищникам и добывать пищу, используя поведение, называемое конфронтационным сбором мусора.

Ведущий автор Сэм Бейкер, координатор исследований проекта по сохранению приматов Бугома в Уганде, следил за шимпанзе вместе с Кидоси Раулентом Мфауме, местным полевым помощником, когда они увидели альфа-самца шимпанзе Имбу, врезавшегося в участок высокой травы. Тогда коронованный орел (Stephanoaetus coronatus) немедленно улетел. Спустя несколько мгновений появился Имба с неподвижным молодым бушбоком (Tragelaphus scriptus), которого, как предполагают авторы исследования, орёл только что поймал.

"Как и большинство новых, особенно редких событий, в тот момент это было сюрреалистично и волнующе. Эти столкновения редки в литературе, большинство из них являются предположительными, поэтому почти полное наблюдение событий уникально", — написал Бейкер в социальных сетях.

Другие шимпанзе пытались украсть тушу и около часа умоляли Имбу поделиться. Он дал немного мяса самке шимпанзе, а большую часть съел сам. Выбросив тушу, другие шимпанзе пошли и взяли останки. В конце концов остался только череп.

Эта встреча является лишь вторым задокументированным примером кражи шимпанзе еды у хищника. Большинство сообщений о конфронтационной охоте за мусором связаны с тем, что шимпанзе отбирали добычу у бабуинов. Исследование 2019 года, опубликованное в "Журнале эволюции человека", показало, что шимпанзе также воруют и у леопардов, хотя леопарды естественным образом охотятся на шимпанзе.

"Поскольку шимпанзе являются одними из наших ближайших ныне живущих родственников, они открывают нам окно в жизнь нашего последнего общего предка, жившего примерно 6-8 миллионов лет назад, и в эволюцию человеческого поведения. Сбор мусора мог привести к усложнению социального поведения у ранних людей, подобному эволюционным ступенькам, пассивным по отношению к конфронтационному сбору мусора и совместной охоте", — отметил Бейкер.

Мфауме, полевой помощник, который также был свидетелем событий, но имя которого не упоминалось в исследовании, умер из-за плохого здоровья в 2022 году в возрасте 29 лет. Бейкер сказал, что хотел бы посвятить исследование памяти именно его.

"Он был красивой, неизгладимой душой, страстно увлечённой лесом и обитающими там шимпанзе", — добавил Бейкер.

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
В Ростовской области рыбаки пропали после появления светящегося шара над водой

Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.

В Ростовской области рыбаки пропали после появления светящегося шара над водой
Пророк-математик Кваша рассчитал дату окончания СВО и назвал победителя
Пророк-математик назвал точную дату и победителя СВО
Как русские украли "генерала" из-под носа ВСУ
Три симптома: врач назвал признаки микоплазмоза
"Москитная" тактика: БПЛА и дроны перевернули военную стратегию Алексей Гончаров Путин уводит из зоны влияния США страны Ближнего Востока Любовь Степушова Хивинский поход: уроки русской истории Сергей Лебедев
Королевский скандал: Летисию обвинили в измене королю Испании Филиппу
В конгрессе США скандал после наркодемарша Зеленского
В Германии впечатлились результатом действий России с золотом
В Германии впечатлились результатом действий России с золотом
Последние материалы
АТА: граждане РФ предпочитают Белоруссию и азиатские страны на Новый год
Убийство Кивы квалифицировали как теракт
Как получить вкусный сочный однозубый чеснок
Россияне массово покидают Турцию из-за высоких цен
Посадивших самолёт в поле под Новосибирском пилотов попросили уволиться
Максим Галкин* рассказал, что просил милостыню у магазина в Европе
Политолог Мезюхо допустил связь между убийством Кивы и местью Зеленского
Daily Mail: Путин "пренебрёг" послом Британии в ОАЭ
Психолог Ольга Шихова: не стоит создавать нереалистичных ожиданий от подарка на Новый год
В Улан-Удэ совершил аварийную посадку горящий самолёт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников