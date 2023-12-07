Зоолог заснял сцену, как альфа-шимпанзе украл обед у орла в Африке

3:26 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Орел в долине Исса на западе Танзании как раз собирался приняться за заработанную тяжёлым трудом трапезу, когда на место происшествия ворвался альфа-самец шимпанзе и украл добычу. Получилась редкая встреча, которая была задокументирована учеными в новом исследовании.

Фото: openverse by Charles Patrick Ewing is licensed under CC BY 2.0

Шимпанзе в основном вегетарианцы, но в их рацион входит и мясо и другие продукты животного происхождения. Они активно охотятся за мясом и в редких случаях собирают мусор с мёртвых туш.

Новое исследование, опубликованное 31 октября в журнале Primates, подчеркивает способность шимпанзе противостоять другим хищникам и добывать пищу, используя поведение, называемое конфронтационным сбором мусора.

Ведущий автор Сэм Бейкер, координатор исследований проекта по сохранению приматов Бугома в Уганде, следил за шимпанзе вместе с Кидоси Раулентом Мфауме, местным полевым помощником, когда они увидели альфа-самца шимпанзе Имбу, врезавшегося в участок высокой травы. Тогда коронованный орел (Stephanoaetus coronatus) немедленно улетел. Спустя несколько мгновений появился Имба с неподвижным молодым бушбоком (Tragelaphus scriptus), которого, как предполагают авторы исследования, орёл только что поймал.

"Как и большинство новых, особенно редких событий, в тот момент это было сюрреалистично и волнующе. Эти столкновения редки в литературе, большинство из них являются предположительными, поэтому почти полное наблюдение событий уникально", — написал Бейкер в социальных сетях.

Другие шимпанзе пытались украсть тушу и около часа умоляли Имбу поделиться. Он дал немного мяса самке шимпанзе, а большую часть съел сам. Выбросив тушу, другие шимпанзе пошли и взяли останки. В конце концов остался только череп.

Эта встреча является лишь вторым задокументированным примером кражи шимпанзе еды у хищника. Большинство сообщений о конфронтационной охоте за мусором связаны с тем, что шимпанзе отбирали добычу у бабуинов. Исследование 2019 года, опубликованное в "Журнале эволюции человека", показало, что шимпанзе также воруют и у леопардов, хотя леопарды естественным образом охотятся на шимпанзе.

"Поскольку шимпанзе являются одними из наших ближайших ныне живущих родственников, они открывают нам окно в жизнь нашего последнего общего предка, жившего примерно 6-8 миллионов лет назад, и в эволюцию человеческого поведения. Сбор мусора мог привести к усложнению социального поведения у ранних людей, подобному эволюционным ступенькам, пассивным по отношению к конфронтационному сбору мусора и совместной охоте", — отметил Бейкер.

Мфауме, полевой помощник, который также был свидетелем событий, но имя которого не упоминалось в исследовании, умер из-за плохого здоровья в 2022 году в возрасте 29 лет. Бейкер сказал, что хотел бы посвятить исследование памяти именно его.

"Он был красивой, неизгладимой душой, страстно увлечённой лесом и обитающими там шимпанзе", — добавил Бейкер.