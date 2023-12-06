Странный объект, зажатый между Сатурном и Ураном, трансформируется на наших глазах

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Обнаружено, что крайне необычный объект, периодически приближающийся к Солнцу на расстояние, сравнимое с Сатурном, а иногда отдаляющийся также далеко, как Уран, сопровождается изменяющимся пылевым диском, способным изменять свою форму и эффективно имитировать кольца.

Фото: openverse by tableatny is licensed under CC BY 2.0

Речь идет о малой планете 2060 Хирон, принадлежащей к классу Кентавров, который включает захваченные кометные объекты, мигрирующие по эксцентричным орбитам между Юпитером и Нептуном. Хирон, с диаметром всего 218 километров, периодически проявляет кометные свойства, но остается неисследованным космическим аппаратом.

В 2011 году Хирон прошел перед слабой звездой, создав "звездное затмение". Анализ показал неожиданные явления: свет звезды потускнел не только в момент затмения, но и после него. Исследователи с Института планетарных наук в Тусоне, Аризона, использовали телескоп в Южной Африке и выявили провалы в свете, связанные с материалом вокруг Хирона, несущимся на расстоянии от 300 до 400 километров с обеих сторон.

Пятилетнее исследование под руководством Аманды Сикафуза старшего научного сотрудника Института планетарных наук в Тусоне, штат Аризона, раскрывает новую главу в истории Хирона. Свидетельства звездного затмения в 2018 году указывают на нестабильность и эволюцию материала вокруг объекта. Спектакульные провалы света на различных высотах над поверхностью Хирона подчеркивают разнообразие материала и предполагают формирование не колец, а скорее окружающего материала.

Другие наблюдения в 2022 году в Астрономической обсерватории Коттамия в Египте дополнили картину, выявив новые симметричные структуры вокруг Хирона, формирующие широкий диск. Происхождение и состав этого материала пока остаются тайной, но вероятно, он связан с самим Хироном, возможно, выброшенным в космос в результате кометных событий.

Теперь, перед предстоящими наблюдениями, ученые сталкиваются с вызовом разгадать тайны далекого и трансформирующегося Кентавра — Хирона.