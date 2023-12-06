Профессор Чумаков: микоплазменная пневмония существует тысячу лет

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Микоплазма, которая может вызвать пневмонию, не представляет угрозы эпидемии или пандемии, поскольку ей не присущ потенциал распространения в таких масштабах. Об этом рассказал ученый Петр Чумаков в интервью URA.RU. Он является заведующим лабораторией пролиферации клеток в Институте молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, специализирующимся на исследованиях вирусов и опасных бактерий, а также профессором и членом-корреспондентом Российской академии наук.

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По словам Чумакова, микоплазма не обладает эпидемическим или пандемическим потенциалом из-за своей низкой инфекционности. Обычно заболевание передается в ограниченных пространствах с большим скоплением людей, таких как детские сады. В основном болеют дети и пожилые люди. Сезонность для этой инфекции не имеет значения, и периоды возникновения случаев могут быть непредсказуемыми.

Ученый подчеркнул, что микоплазма не является смертельной инфекцией и поддается успешному лечению. Она проявляется симптомами, такими как продолжительный кашель, и может, в редких случаях, привести к развитию пневмонии. Это вызывается мелкой бактерией, и лечение осуществляется антибиотиками.

Вакцина от микоплазмы не существует, поскольку это бактериальное, а не вирусное заболевание. Для успешного лечения необходим точный диагноз и соответствующие антибиотики, подчеркнул ученый.