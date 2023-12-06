Ученые нашли метод снижения риска развития рака груди на 55%

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Лондонского университета королевы Марии выяснили, что новые препараты для профилактики рака груди оказывают наибольшую пользу женщинам с повышенным содержанием эстрогена. Исследование, опубликованное в журнале Lancet Oncology, выявило, что высокий уровень этого гормона является фактором риска развития рака молочной железы у женщин после менопаузы. Ингибиторы ароматазы, такие как анастрозол, которые подавляют производство этого гормона, недавно были одобрены для предотвращения рака молочной железы у женщин в постменопаузе с высоким риском заболевания.

Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

В ходе нового исследования ученые проанализировали данные из исследования IBIS-II, в котором участвовали 212 женщин. Их разделили на группы, принимавшие анастрозол и плацебо. Согласно результатам, наибольшую пользу от анастрозола получили женщины с изначально повышенными уровнями эстрогена: у них риск развития рака снизился на 55%. В то время как у женщин с наименьшим содержанием гормона риск уменьшился всего на 25%.

"В нашем исследовании мы обнаружили, что 25% женщин с наименьшими показателями эстрадиола не получили значительной выгоды от применения анастрозола, при этом подвергаясь побочным эффектам препарата. Простой анализ уровня гормонов в крови может улучшить эффективность анастрозола, если использовать его для выбора наиболее подходящих пациенток", — подчеркнул автор исследования Джек Кьюзик.