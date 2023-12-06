Daily Express: найдена связь странного поведения с риском деменции у молодежи

Специалисты из Британского Общества Альцгеймера провели исследование, чтобы выяснить, что на самом деле может стоять за развитием странного поведения и настроения у молодых людей.
Опыт показывает, что деменция, которую обычно связывают только с пожилыми людьми, может также проявиться у молодых. Один из признаков, согласно медицинским экспертам, может быть резкое изменение образа жизни. В отличие от распространенного мнения о болезни Альцгеймера, предшествующей деменции, не сразу происходит потеря памяти.
Такие проблемы с запоминанием и провалы в памяти проявляются позже, в то время как начальные стадии характеризуются изменением поведения.
К примеру, общительный и открытый человек может внезапно стать замкнутым, предпочитая проводить больше времени в одиночестве и дома. Эксперты называют подобные изменения в поведении первыми признаками расстройства личности и памяти, поэтому не всегда стоит списывать их на стресс или усталость.
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