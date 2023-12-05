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Солнечная буря 1977 года показывает, насколько мы не готовы к следующей "большой буре"

2:57
Наука

Свежие исследования подчеркивают значительные изменения в силе солнечных бурь, нападающих на Землю, на небольших расстояниях: места, находящиеся в нескольких десятках миль друг от друга, подвергаются различным магнитным нарушениям.

Солнечная буря 1977 года показывает, насколько мы не готовы к следующей "большой буре"
Фото: openverse by NASA Johnson is licensed under Public Domain Mark 1.0

"Это может подразумевать, что некоторые регионы более уязвимы к сильным солнечным бурям, чем мы предполагали ранее", - отмечает директор Геофизической обсерватории Соданкюля (SGO) в Финляндии, Эйя Тансканен, один из соавторов исследования.

Сегодняшние системы мониторинга солнечных бурь обычно оснащены датчиками, расположенными примерно в 250 милях (400 километрах) друг от друга. Однако исследование Тансканен и ее коллег показало, что сила солнечной бури изменяется в гораздо более ограниченных пределах — около 100 км.

"При всплеске солнечной бури разреженная сеть магнитометров может привести к недооценке местных магнитных возмущений", - предупреждает Тансканен.

Солнечные бури возникают, когда мощные выбросы заряженных частиц от Солнца воздействуют на атмосферу Земли. Хотя атмосфера в большинстве случаев защищает поверхность планеты от этих частиц, спутники на низкой околоземной орбите подвергаются риску электрических скачков и повреждений. В случае крупных штормов они могут вызвать полярные сияния даже на более низких широтах. В худшем случае солнечные бури могут повредить электросети.

Для изучения тонких деталей этих воздействий исследователи из SGO и Оулу обратились к событиям 1977 года. В это время сильная солнечная буря атаковала Землю, и ее воздействие было записано 32 станциями Скандинавской магнитометрической решетки (SMA). Этот массив датчиков магнитного поля был плотнее современных сетей мониторинга в странах Северной Европы, исследователи фотографировали и оцифровали его записи.

Результаты показали огромные различия в магнитных нарушениях от станции к станции во время сильных солнечных бурь, как, например, событие Кэррингтона в 1859 году, которое выведло из строя телеграфные связи. Магнитное разрушение могло изменяться до 150 нанотесла на расстоянии 10 км, что свидетельствует о значительных колебаниях.

Эти результаты подталкивают к необходимости расширения сети датчиков, измеряющих изменения в магнитном поле Земли. "Более плотная сеть магнитометров поможет нам понять сложную структуру магнитного поля во время солнечных бурь", отмечает Тансканен. "Мы сможем предоставлять предупреждения о движении солнечных бурь и эффективнее защищать инфраструктуру, чувствительную к магнитным возмущениям".

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
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