Ученые раскрывают секрет создания лазерного оружия в стиле "Звездных войн"

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Исследователи смогли повысить мощность лазеров в девять раз, открывая потенциал создания мощного инфракрасного лазерного оружия. Существующее лазерное оружие, использованное в военных целях, несравненно менее мощное, чем те, что изображены в фильмах, таких как "Звездные войны", и способно повредить лишь небольшие воздушные цели.

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Текущее лазерное оружие оперирует светом, невидимым для человеческого глаза, исходящим из одномодового оптического волокна. Однако увеличение его мощности представляет сложность из-за ограниченной площади светового потока. Многомодовое оптическое волокно, в свою очередь, может увеличить мощность лазера, но создает беспорядочные и несфокусированные лучи из-за рассеивания света.

Ученые предложили решение, которое ограничивает рассеивание света многомодовыми волокнами. Это открывает возможность для создания мощных и сфокусированных лазеров, способных наносить существенный ущерб. Новое исследование, финансируемое ВВС США, представлено в журнале Nature Communications.

"Лазерный луч плохого качества очень быстро расходится по мере распространения и, следовательно, не может доставить концентрированное количество энергии к цели. У нас есть способ контролировать свойства света в таком волокне, чтобы он возникал как сфокусированная точка, которую можно было бы контролировать. превратился в узкий высококачественный луч", — рассказали ведущие авторы Стивен Уоррен-Смит и Линь Нгуен, исследователи из Института индустрии будущего Университета Южной Австралии.

Хотя пока не создан прототип такого оружия, потенциальные лазеры могут быть достаточно мощными для нарушения навигационных систем противника или нанесения теплового ущерба транспортным средствам. Однако использование этой технологии для создания чего-то подобного "Звезде Смерти" пока неактуально. Вероятно, лазеры будут использоваться для отключения автономных дронов, предоставляя практически неограниченные боеприпасы с использованием только электроэнергии. Ученые также рассматривают применение мощных лазеров в дистанционном зондировании, а также в области исследования гравитационных волн.