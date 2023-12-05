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Как начать есть меньше без диет и ограничений питания

2:05
Наука

Ученые утверждают, что ключ к эффективному снижению веса может быть удивительно простым: при планировании рациона питания следует обращать внимание на текстуру блюд. В ходе научного эксперимента участники продемонстрировали уменьшение потребления калорий на 26%, предпочитая блюда с более твердой и хрустящей текстурой.

Как начать есть меньше без диет и ограничений питания
Фото: Openverse by Alan Cleaver is licensed under CC BY 2.0

Исследователи предоставили участникам четыре одинаковых по калорийности обеда, различающихся лишь составом: два из них включали ультрапроцессированные продукты, а два других — минимально обработанные. В каждой категории присутствовали блюда с более твердой и хрустящей текстурой, а также с более мягкой. По результатам исследования выяснилось, что участники потребляли на 26% меньше калорий, когда у блюд была более твердая текстура, поскольку их нельзя было быстро проглотить — приходилось дольше жевать, вне зависимости от степени обработки.

Примеры более твердых блюд включали рис вместо картофельного пюре, куриную грудку вместо рыбных кусочков, хрустящий салат вместо капустного, свежее яблоко вместо консервированного манго, густой йогурт вместо йогуртового напитка, томатную сальсу вместо соуса тартар. Обеды имели одинаковое количество калорий, и оценки их вкусовых качеств были одинаково высокими.

Люди употребляли примерно на 300 калорий меньше, потребляя обед с твердыми, хрустящими блюдами, благодаря более медленному приему пищи. Необходимость длительного пережевывания перед глотанием замедляла общую скорость поедания пищи практически в два раза.

Ученые полагают, что медленное употребление пищи предоставляет организму больше времени для регулировки объема потребляемой еды, что помогает человеку лучше осознавать насыщение и своевременно прекращать прием пищи. Таким образом, потребление калорий сокращается, сохраняя при этом удовлетворение от приема пищи.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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