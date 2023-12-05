Nature Medicine: мозговые импланты успешно восстановили интеллект после аварии

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Специалисты из Медицинского центра Стэнфордского университета объявили об успешной реабилитации когнитивных функций у пациентов, страдавших от черепно-мозговой травмы и подвергшихся операции по вживлению мозгового имплантата. Результаты этого экспериментального лечения были опубликованы в журнале Nature Medicine.

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В рамках исследования шесть участников в возрасте от 22 до 60 лет с черепно-мозговыми травмами средней и тяжелой степени, полученными 3-18 лет назад, в том числе в результате дорожно-транспортного происшествия, прошли операцию с установкой электродов для активации определенных областей мозга, таких как центральное латеральное ядро таламуса (CL) и связанный с ним медиальный дорсальный тегментальный тракт (DTTm). Пять из них успешно завершили исследование, шестой был исключен из-за несоблюдения протокола.

Центральное латеральное ядро таламуса — это подструктура таламуса, играющая ключевую роль в регуляции уровня сознания и служащая точкой для передачи сигналов. Эта область часто подвергается повреждениям при черепно-мозговых травмах.

Устройство было включено на 12 часов в день в течение 90 дней. Пациенты проходили стандартные тесты на внимание, концентрацию и планирование. К концу периода лечения средняя скорость выполнения теста на рисование линий, соединяющих буквы и цифры, увеличилась на 32 процента, что значительно превышает ожидаемое улучшение в 10 процентов.

Участники смогли восстановить повседневную активность, которая ранее казалась недостижимой: чтение, просмотр телепередач, игры в видеоигры или выполнение домашних заданий. Они также отмечали уменьшение усталости и способность проводить день без сна. Эффективность метода подтвердилась, когда одному из участников (с его согласия) случайно выключили устройство, что привело к снижению скорости выполнения теста на прокладывание линий на 34 процента, подтверждая тем самым эффективность данного подхода.