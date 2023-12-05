Электричество течет, как вода, в "странных металлах"

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Ученые обнаружили, что электричество ведет себя подобно жидкости внутри особой группы металлов, создавая научное загадочное явление.

Фото: openverse by romainguy is licensed under CC0 1.0

Эксперимент, проведенный с использованием нанопроводов, изготовленных из необычного класса материалов, известных как "странные металлы", указывает на то, что электрический ток больше не перемещается в виде электронных сгустков, противореча основным предположениям физиков о поведении металлов.

Если эти наблюдения действительны, они не только могут пролить свет на странные металлы, вводящие физиков в ступор с момента их открытия почти 40 лет назад, но и изменить представление о том, как можно передавать электрический заряд. Исследователи опубликовали свои выводы 23 ноября в журнале Science.

"Странные металлы" представляют собой разновидность квантовых материалов с удивительными свойствами. Они не только нарушают обычные законы электрического сопротивления, характерные для обычных металлов, но некоторые из них могут даже становиться сверхпроводниками при относительно высоких температурах, что позволяет проводить электрический ток без сопротивления.

В обычных металлах удельное электрическое сопротивление увеличивается пропорционально квадрату температуры, а затем выравнивается при очень высоких температурах. Однако класс медьсодержащих материалов, известных как купраты, нарушил эти правила в 1986 году. Сопротивление купратов увеличивалось линейно с температурой, и при охлаждении ниже определенного порога они становились сверхпроводниками.

Этот странный линейный рост сопротивления оставался необъясненным. Исследователи создали нанопровода из странных металлов иттербия, родия и кремния, и охладили их до температуры всего на несколько градусов выше абсолютного нуля. Проведя импульсы тока, ученые измерили колебания потока электронов с использованием явления дробового шума.

Оказалось, что вместо дискретных сгустков тока в нанопроводах происходило непрерывное шипение. Электричество проходило по проводам, но не соответствовало обычным носителям заряда.

Исследователи предполагают, что это явление может привести к обнаружению общего организующего принципа за странной фазой материала и предоставить ключи к пониманию, как странные металлы достигают сверхпроводимости.

"Представьте себе переполненный коридор. В обычном металлическом корпусе, даже если коридор переполнен, конкретный человек (квазичастица) может пройти по коридору, лишь слегка потревожив соседей. В странном металлическом ящике коридор больше похож на помойку. Все так толкутся, что больше невозможно уследить за человеком, но каким-то образом по коридору все еще идет чистый поток людей" — старший автор Дуглас Нательсон, профессор физики Университета Райса в Техасе