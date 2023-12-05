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Странные антарктические пингвины спят более 10 000 раз в день всего по 4 секунды

2:10
Наука

Согласно свежему исследованию, антарктические пингвины представляют собой одних из самых экстремальных любителей сна в природе: они проводят более 10 000 микроснов, длительностью до четырех секунд каждый день.

Странные антарктические пингвины спят более 10 000 раз в день всего по 4 секунды
Фото: openverse by D-Stanley is licensed under CC BY 2.0

Пингвины, обитающие в гнездящихся колониях, где каждая насчитывает десятки тысяч особей, вынуждены поддерживать постоянную бдительность в отношении угроз своим гнездам со стороны хищных поморников и враждебных соседей по колонии.

Это привело к искажению графика сна до неузнаваемости, где пингвины находятся где-то между бодрствованием и сном, достигая 11 часов сна в день, как отмечают исследователи в журнале Science.

"Это прекрасно показывает, в какой момент сон ограничивается процессами естественного отбора. Животные сталкиваются с явным компромиссом между сном и его пользой, сохраняя бдительность для защиты своих яиц" — исследователь из Лионского центра исследований в области нейробиологии во Франции, Поль-Антуан Либурель.

Ученые, стоящие за этим проектом, изучили подбородочных пингвинов, живущих на островах вокруг Южного полюса. В ходе наблюдений за 14 пингвинами из колонии на острове Кинг-Джордж, они обнаружили удивительную стратегию сна. После хирургической имплантации электродов в мозг пингвинов и подключения их к регистраторам данных на спинах, ученые выяснили, что гнездящиеся пингвины спят 600 микроснов в час, каждый из которых длится в среднем четыре секунды.

Дополнительно, исследователи обнаружили, что иногда пингвины спят только половиной мозга, оставляя другое полушарие бодрствующим. Все эти крошечные сеансы сна суммируются, обеспечивая восстановление мозга пингвинов в течение дня.

Эта уникальная стратегия сна вызывает интерес ученых, поднимая вопросы о том, какие другие животные могут обладать подобными особенностями сна и как это может повлиять на понимание ценности и качества сна у животных.

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
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