Ученые обнаружили удивительные следы космического столкновения

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Пустыня Великого Песчаного моря, охватывающая 72 000 квадратных километров между Египтом и Ливией, поражает своими уникальными чертами. В определенных уголках этой пустыни, на пересечении юго-востока Ливии и юго-запада Египта, раскиданы кусочки желтого стекла, известные как ливийское пустынное стекло. Статья 1933 года впервые описала это стекло, придающее пейзажу загадочность и красоту.

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Это стекло, найденное даже в гробнице фараона Тутанхамона, вызывает интерес у коллекционеров минералов своей редкостью и удивительной природой. Хотя в мире существуют и другие природные стекла, такие как молдавиты и тектиты, ливийское стекло выделяется своим высоким содержанием кремнезема и огромными размерами.

Вопрос происхождения этого стекла занимает умы ученых уже десятилетиями. Предложения включают в себя идею вулканического происхождения на Луне и возможность образования при ударами молнии. Однако благодаря передовым технологиям микроскопии, с участием ученых из Германии, Египта и Марокко, нам удалось пролить свет на эту загадку.

Исследование образцов при помощи просвечивающей электронной микроскопии выявило в стекле мельчайшие минералы, такие как различные оксиды циркония (ZrO2). Эти минералы, обнаруженные в стекле, указывают на высокие температуры и давления, которые могли возникнуть только при ударе метеорита. Возраст стекла, оцененный в 29 миллионов лет, и химический состав материала также поддерживают эту теорию.

Однако остаются нерешенными вопросы о месте падения метеорита. Ближайшие известные метеоритные кратеры GP и Oasis, хоть и существенные, оказываются слишком далекими и неподходящими для объяснения такого количества стекла в данном регионе. Дополнительные исследования, возможно, путем дистанционного зондирования и геофизики, могут привести к раскрытию дополнительных загадок и великих открытий.