Археологи нашли доисторическое кладбище в Северной Европе

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Археологи предполагают, что в нескольких шагах к югу от Полярного круга они обнаружили одно из крупнейших доисторических кладбищ охотников-собирателей в Северной Европе. Названный Тайниаро, этот археологический объект в Финляндии был частично раскопан в 1980-х годах. Тысячи артефактов, включая кости животных, каменные орудия труда и керамику, были обнаружены в этом месте всего в 50 милях к югу от Полярного круга.

Фото: openverse by Mark Brandon is licensed under CC BY-NC-SA

Хотя на месте найдены следы горения и красной охры, что характерно для захоронений каменного века, отсутствие человеческих скелетов затрудняло идентификацию Тайниаро как кладбища. Однако, проведя новые исследования, группа ученых предполагает, что Тайниаро было крупным кладбищем, датируемым пятым тысячелетием до нашей эры, что делает его самым северным кладбищем каменного века.

На месте обнаружены тысячи сгоревших костей животных, указывающих на разнообразие мяса в рационе каменного века. Исследователи выяснили, что по многим признакам ямы на Тайниаро, возможно, были могилами, хотя скелетные материалы не сохранились. Умерших могли хоронить на спине или на боку, с согнутыми коленями, возможно, завернутых в тюленьи шкуры.

Археологи, включая Аки Хаконена из Университета Оулу в Финляндии, утверждают, что, несмотря на отсутствие скелетов, Тайниаро следует считать кладбищем. Улла Мойланен из Университета Турку считает, что интерпретации авторов убедительны и предоставляют хорошие инструменты для изучения плохо сохранившихся материалов.

Хотя раскопана только часть Тайниаро, оценивается, что могил может быть более 200. Возможно, геопроникающий радар поможет обнаружить подземные аномалии и определить общее количество могил, но исследователи осторожны, чтобы не повредить ценные артефакты. В будущем возможны новые раскопки для поиска человеческих скелетов, а также для изучения древней ДНК в почве могилы.