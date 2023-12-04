Генетики КНР научились редактировать «связанный» с аутизмом ген

Генетики из Шанхая представили обнадеживающие результаты своего исследования в области лечения расстройств аутистического спектра.
С использованием новой технологии редактирования генома, названной AeCBE, ученые успешно модифицировали ген MEF2C у лабораторных мышей с аналогичной мутацией, характерной для людей с аутизмом. Применение AeCBE позволило восстановить уровень белка и обратимо изменить поведенческие аномалии у мышей. Эксперименты также показали снижение симптомов, связанных с генетическими нарушениями нервного развития и расстройствами аутистического спектра.
Полученные результаты подчеркивают перспективы использования данной технологии в лечении аутизма и других психических расстройств, а также в борьбе с генетическими нарушениями нервной системы.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.