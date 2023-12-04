В WhatsApp появилась функция отправки фото и видео в оригинальном качестве

В мессенджере WhatsApp появилась функция отправки изображений и видео в оригинальном разрешении, как сообщает WABetaInfo. Это обновление обнаружено в версии WhatsApp 23.24.73 для устройств iOS.
Пользователи мессенджера теперь смогут передавать мультимедийные файлы без потери качества. Для этого необходимо перейти в чат, выбрать "Поделиться", затем "Документ" и выбрать "Выберите фото или видео".
Новая функция станет доступной владельцам устройств iOS в ближайшие недели, а информация о ее появлении на устройствах Android пока не предоставлена.
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