В WhatsApp появилась функция отправки фото и видео в оригинальном качестве

0:41 Your browser does not support the audio element. Наука

В мессенджере WhatsApp появилась функция отправки изображений и видео в оригинальном разрешении, как сообщает WABetaInfo. Это обновление обнаружено в версии WhatsApp 23.24.73 для устройств iOS.

Фото: openverse.org by Alvy is licensed under CC BY 2.0.

Пользователи мессенджера теперь смогут передавать мультимедийные файлы без потери качества. Для этого необходимо перейти в чат, выбрать "Поделиться", затем "Документ" и выбрать "Выберите фото или видео".

Новая функция станет доступной владельцам устройств iOS в ближайшие недели, а информация о ее появлении на устройствах Android пока не предоставлена.

Как отправить фото в хорошем качестве через WhatsApp