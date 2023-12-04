Врач Нельсон нашел способ победить болезни Альцгеймера и Паркинсона

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

В своем последнем исследовании доктор Нельсон разработал уникальную теоретическую модель, которая позволяет отслеживать все этапы эволюции клеточных мембран. В последнем труде известного ученого, врача-иммунолога и инфекциониста Дэвида Нельсона, представлен инновационный метод лечения болезней, таких как Альцгеймер и Паркинсон, а также другие нейродегенеративные заболевания. Эту уникальную информацию делят с читателями портал "neprosto.fun".

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Указанные заболевания обычно характерны для пожилых людей, но они также могут проявляться у относительно молодых пациентов. Альцгеймер представляет собой деменцию с нарушением кратковременной памяти, а болезнь Паркинсона проявляется дрожью конечностей.

Разработанная врачом-специалистом уникальная теоретическая модель помогает отслеживать все стадии эволюции клеточных мембран и выявлять, как они реагируют на механическое или электромагнитное воздействие. Анализируя результаты, можно предсказать, когда такое воздействие может привести к гибели клетки.