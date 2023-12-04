Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Регина Тодоренко купила квартиру четырехлетнему сыну
Врачи обнаружили, что после COVID-19 могут начаться панические атаки
Илья Кива: Зеленская с мужем собираются сбежать, назвав это "найти что-то новое"
В Воронежской области после столкновения фуры с автобусами Росгвардии погиб один человек
Ясновидящая Мишина заявила, что одиноким нужно искать любовь с 4 по 10 декабря
В Новосибирске ювелир обокрал клиентов местной торговой сети и скрылся
Россияне раскритиковали вернувшуюся в страну Орбакайте за двойные стандарты
Правила обрезки чёрной смородины
Профессор назвал новость о налоге на бездетность пиаром депутата

Исследователи нашли у Полярного круга захоронение каменного века

Наука

На севере Финляндии, у Полярного круга, обнаружен загадочный объект, который, по мнению археологов, может представлять собой кладбище охотников-собирателей, созданное примерно 6500 лет назад.

Исследователи нашли у Полярного круга захоронение каменного века
Фото: Wikipedia by DCheretovich is licensed under CC0

Это место, названное Тайниаро, представляет собой песчаное поле, усеянное десятками необычных ям. Долгое время ученые были в затруднении с определением его истинного предназначения. Однако в рамках нового исследования команда Финского университета провела всесторонний анализ объекта, выявив от 115 до 200 таких ям. Большинство из них имели прямоугольную форму размером около 2,1 м в длину и 75 см в глубину.

Хотя внутри ям не было найдено человеческих останков, обнаружено много артефактов: керамики, охры, обожженных костей животных, а также искусно обработанных долот и камней, сравнимых с размерами ладони.

Сопоставив эти находки с другими археологическими обнаружениями каменного века, исследователи пришли к выводу, что, вероятно, эти ямы были местами захоронений для кочующих народов, предававшихся собирательству, охоте и рыбной ловле.

"Тайниаро, по нашему мнению, следует рассматривать как место захоронения, несмотря на отсутствие скелетов", — отметили авторы научной работы.

Если предположение ученых верно, то Тайниаро становится одним из самых крупных кладбищ каменного века в Северной Европе. В Финляндии известно около 200 некрополей этого периода, но почти все из них небольшие.

"Есть несколько мест с примерно 20 захоронениями, но даже они представляют собой аномалии. Более 100 захоронений вызывают удивление, а более 200 — восхищение", — сообщают ученые.

Тайниаро характеризовалось суровым климатом и холодными зимами. Ученые ранее считали, что охотники и собиратели не могли собираться в таких районах большими группами, однако археологические находки свидетельствуют об обратном, передает Antiquity.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Шаман оказался внуком Ротару: певица оплачивает ему всё

Певица София Ротару вывезла с Украины любимого внука — Анатолия Евдокименко.

Певица София Ротару оплатила внуку Шаману все расходы за границей
Врач Вялов нашёл связь жирной пищи с раком поджелудочной железы
Есть две попытки спасти поджелудочную: врач назвал еду, вызывающую рак
Побег Зеленского: спецслужбы США перевезут президента во Флориду
Юморист Александр Ревва объявился в Москве: держался от других обособленно
У иного подхода к решению демографического вопроса в РФ есть хорошие примеры Алексей Гончаров Добрая нравственность не внедряется указами: как сохранить браки? Сергей Лебедев Индейцы Эссекибо готовы вернуться в Венесуэлу из Гайаны Любовь Степушова
Украинские танкисты в шоке от танков "Абрамс"
Медики предупредили, кому употребление кофе грозит инфарктом
Изъяли нож: шесть человек по делу об убийстве школьника арестовали в Иркутске
Изъяли нож: шесть человек по делу об убийстве школьника арестовали в Иркутске
Последние материалы
Правила обрезки чёрной смородины
Профессор назвал новость о налоге на бездетность пиаром депутата
Финляндия расследует 400 преступлений на границе с РФ
Не мучайся на кухне с чисткой картофеля: попробуй этот лайфхак
Врач: "Не мойте в раковине перед готовкой сырое мясо, рыбу и яйца"
ТАСС: ВС России перерезали последний путь снабжения ВСУ под Артёмовском
Генерал Катер: Украине нужно готовиться к суровой зиме из-за мощных ударов РФ
Эстонская пограничная служба предупредила о возможном закрытии границы с Россией
Врач Мисникова: заболевания щитовидной железы нарушают работу сердца
Международная академия ипотеки: цена вторичного жилья в РФ снизится на 10% к концу года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников