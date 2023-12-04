Исследователи нашли у Полярного круга захоронение каменного века

На севере Финляндии, у Полярного круга, обнаружен загадочный объект, который, по мнению археологов, может представлять собой кладбище охотников-собирателей, созданное примерно 6500 лет назад.

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Это место, названное Тайниаро, представляет собой песчаное поле, усеянное десятками необычных ям. Долгое время ученые были в затруднении с определением его истинного предназначения. Однако в рамках нового исследования команда Финского университета провела всесторонний анализ объекта, выявив от 115 до 200 таких ям. Большинство из них имели прямоугольную форму размером около 2,1 м в длину и 75 см в глубину.

Хотя внутри ям не было найдено человеческих останков, обнаружено много артефактов: керамики, охры, обожженных костей животных, а также искусно обработанных долот и камней, сравнимых с размерами ладони.

Сопоставив эти находки с другими археологическими обнаружениями каменного века, исследователи пришли к выводу, что, вероятно, эти ямы были местами захоронений для кочующих народов, предававшихся собирательству, охоте и рыбной ловле.

"Тайниаро, по нашему мнению, следует рассматривать как место захоронения, несмотря на отсутствие скелетов", — отметили авторы научной работы.

Если предположение ученых верно, то Тайниаро становится одним из самых крупных кладбищ каменного века в Северной Европе. В Финляндии известно около 200 некрополей этого периода, но почти все из них небольшие.

"Есть несколько мест с примерно 20 захоронениями, но даже они представляют собой аномалии. Более 100 захоронений вызывают удивление, а более 200 — восхищение", — сообщают ученые.

Тайниаро характеризовалось суровым климатом и холодными зимами. Ученые ранее считали, что охотники и собиратели не могли собираться в таких районах большими группами, однако археологические находки свидетельствуют об обратном, передает Antiquity.