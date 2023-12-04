Из космоса обнаружили древний водный путь, соединяющий пирамиды

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Загадку строения пирамид удалось раскроить благодаря открытию древнего русла Нила. Об этом сообщает IFLScience.

Фото: openverse by William Ostling is licensed under CC BY

Ранее этот рукав проходил через Гизу, однако в итоге высох.

Доктору Эману Гонейму удалось обнаружить древний рукав Нила, используя данные радиолокационного спутника для изучения долин Нила с космоса.

Информация от прибора раскрывает "невидимый мир под поверхностью".

Также стало известно, как работает эта технология. Радиолокационные волны проникают в землю и "подсвечивают" высохшее русло реки, протягивающееся через пустыню и сельскохозяйственные угодья.

Несуществующий водный путь от Файюма до Гизы проходит мимо нескольких десятков различных пирамид.

В ближайшее время ученые проведут анализ почвенных образцов из древнего русла реки. Это исследование поможет определить, была ли эта река активной во времена Старого и Среднего царств (3700-4700 лет назад), когда были построены самые известные пирамиды Древнего Египта.