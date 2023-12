Климатологи: Европа может столкнуться с экстремальной жарой и засухой

Your browser does not support the audio element.

Ученые предсказывают, что в Европе ожидается экстремальная засуха и жара. Исследователи утверждают, что изменения климата в этом регионе произойдут уже в ближайшие десятилетия. Эксперты подчеркивают, что даже при умеренном потеплении вероятность возникновения высоких температур и засушливых периодов может достигнуть одной из десяти.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0