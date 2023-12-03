Климатологи: Европа может столкнуться с экстремальной жарой и засухой

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Ученые предсказывают, что в Европе ожидается экстремальная засуха и жара. Исследователи утверждают, что изменения климата в этом регионе произойдут уже в ближайшие десятилетия. Эксперты подчеркивают, что даже при умеренном потеплении вероятность возникновения высоких температур и засушливых периодов может достигнуть одной из десяти.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Кроме того, специалисты прогнозируют появление двух последовательных лет с экстремальной жарой или засухой в период с 2050 по 2074 год.

Исследователи отмечают, что эти изменения в значительной степени зависят от потепления в Северной Атлантике. В свете этой ситуации ученые приходят к выводу о неотложной необходимости принятия мер по смягчению последствий изменения климата. Они подчеркивают, что человечество должно принять все возможные шаги для уменьшения выбросов парниковых газов.