Ученые предсказывают, что в Европе ожидается экстремальная засуха и жара. Исследователи утверждают, что изменения климата в этом регионе произойдут уже в ближайшие десятилетия. Эксперты подчеркивают, что даже при умеренном потеплении вероятность возникновения высоких температур и засушливых периодов может достигнуть одной из десяти.
Кроме того, специалисты прогнозируют появление двух последовательных лет с экстремальной жарой или засухой в период с 2050 по 2074 год.
Исследователи отмечают, что эти изменения в значительной степени зависят от потепления в Северной Атлантике. В свете этой ситуации ученые приходят к выводу о неотложной необходимости принятия мер по смягчению последствий изменения климата. Они подчеркивают, что человечество должно принять все возможные шаги для уменьшения выбросов парниковых газов.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.