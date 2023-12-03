Согласно исследованию финских ученых из Университета Хельсинки, оказалось, что эмоциональное состояние человека может оказывать влияние на поведение его домашних животных.
В рамках эксперимента были проанализированы тип привязанности и общее психологическое благополучие 2724 добровольцев, преимущественно женщин (92%). Кроме того, было изучено поведение 2545 собак и 788 кошек. Выводы исследования показали, что у хозяев с тревожным типом привязанности, в большинстве случаев, собаки проявляли боязливость, тогда как кошки проявляли гиперактивность. В случае, если владелец проявлял мало внимания к своим питомцам, животные могли становиться чересчур агрессивными, что, согласно авторам исследования, напоминает синдром дефицита внимания, сообщает life.
В заключении, ученые рекомендовали выбирать домашних питомцев, учитывая особенности своего характера. Они считают, что такой подход способствует формированию гармоничных отношений, положительно воздействующих как на психическое состояние владельца, так и на поведение животного.
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