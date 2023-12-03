Вы, вероятно, уже сталкивались с тем, что ваш голос в аудиозаписи может показаться вам чужим, высоким, резким или не таким мелодичным, как вам кажется изнутри. Хорошая новость заключается в том, что вы не одиноки в этом опыте. Многих из нас раздражает звучание собственного голоса в записи, но почему так происходит и как его воспринимает остальной мир?
Ученые Китая объяснили этот вопрос, используя простой и понятный язык. Мы объясним, как изменяется звучание вашего голоса, когда вы слышите его из внешних источников, в отличие от восприятия вами собственного голоса внутри головы.
Давайте начнем с краткого обзора анатомии. Ухо состоит из трех основных частей: внешнего, среднего и внутреннего.
Оно включает ушной канал, а барабанная перепонка отделяет его от среднего уха.
Любой звук, который мы слышим, представляет собой колебания, которые проходят через эти структуры.
Важно понимать, что звук - это набор колебаний, которые передаются через воздух или через кости. Когда вы слышите свой голос, вы фактически воспринимаете смесь этих звуков. Эта смесь уникальна для каждого человека, и ее способны услышать только сами они.
Когда вы слушаете запись своего голоса, вы теряете часть звуков, передаваемых через кости. Вы слышите только звуки, передаваемые по воздуху. Это создает разницу в звучании, которая может быть вам непривычной и раздражающей.
Мозг, играя вам злую шутку, заставляет вас привыкнуть к внутреннему звучанию голоса, которое может быть искажено. Ваш голос в реальности может быть более низким или высоким, чем вам кажется изнутри. Таким образом, голос, который вы слышите в записи, ближе к тому, как вас слышит окружающий мир.
Так что, если вас это хоть немного утешает, помните, что мы все сталкиваемся с этим. Нравится нам это или нет, запись нашего голоса может звучать по-другому, чем мы привыкли слышать его внутри себя.
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