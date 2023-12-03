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Китайские ученые ответили, почему нас раздражает собственный голос на записи

2:45
Наука

Вы, вероятно, уже сталкивались с тем, что ваш голос в аудиозаписи может показаться вам чужим, высоким, резким или не таким мелодичным, как вам кажется изнутри. Хорошая новость заключается в том, что вы не одиноки в этом опыте. Многих из нас раздражает звучание собственного голоса в записи, но почему так происходит и как его воспринимает остальной мир?

Китайские ученые ответили, почему нас раздражает собственный голос на записи
Фото: openverse.org by Travis Isaacs is licensed under CC BY 2.0.

Ученые Китая объяснили этот вопрос, используя простой и понятный язык. Мы объясним, как изменяется звучание вашего голоса, когда вы слышите его из внешних источников, в отличие от восприятия вами собственного голоса внутри головы.

Как мы воспринимаем звуки

Давайте начнем с краткого обзора анатомии. Ухо состоит из трех основных частей: внешнего, среднего и внутреннего.

  • Внешнее ухо находится снаружи головы.

Оно включает ушной канал, а барабанная перепонка отделяет его от среднего уха.

  • Среднее ухо содержит три кости, которые являются главными передатчиками звука, усиливая и передавая звук во внутреннее ухо.
  • Внутреннее ухо - последний этап пути к мозгу, включая ушную улитку, которая преобразует звук в нервный сигнал и передает его в мозг через слуховой нерв.

Любой звук, который мы слышим, представляет собой колебания, которые проходят через эти структуры.

Что происходит, когда вы слышите свой голос

Важно понимать, что звук - это набор колебаний, которые передаются через воздух или через кости. Когда вы слышите свой голос, вы фактически воспринимаете смесь этих звуков. Эта смесь уникальна для каждого человека, и ее способны услышать только сами они.

Почему записанный голос может раздражать

Когда вы слушаете запись своего голоса, вы теряете часть звуков, передаваемых через кости. Вы слышите только звуки, передаваемые по воздуху. Это создает разницу в звучании, которая может быть вам непривычной и раздражающей.

Мозг, играя вам злую шутку, заставляет вас привыкнуть к внутреннему звучанию голоса, которое может быть искажено. Ваш голос в реальности может быть более низким или высоким, чем вам кажется изнутри. Таким образом, голос, который вы слышите в записи, ближе к тому, как вас слышит окружающий мир.

Так что, если вас это хоть немного утешает, помните, что мы все сталкиваемся с этим. Нравится нам это или нет, запись нашего голоса может звучать по-другому, чем мы привыкли слышать его внутри себя.

Почему наш голос в записи такой отвратительный? - ТОПЛЕС
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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